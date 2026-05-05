Rodrigo Lara dice que hay “una gran posibilidad para que De la Espriella gane en primera vuelta”

Cuando quedan 26 días para que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, se habla de la posibilidad de que alguno de los candidatos en la contienda gane en esa fecha y evite la segunda vuelta de junio.

El exsenador Rodrigo Lara Restrepo analizó la contienda a pocas semanas de ese proceso y habló de la posibilidad de que Abelardo de la Espriella gane en la primera vuelta.

“Nótese que Cepeda le compra la pelea a Tomás”, dijo Lara sobre la discusión que han tenido Tomás Uribe e Iván Cepeda en redes sociales luego de que el hijo del expresidente Álvaro Uribe llamara “el heredero de las Farc” al candidato del petrismo.

Las campañas de Iván Cepeda y Paloma Valencia se han enfrentado. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

Lara dijo que se trata de “algo inusual” para un candidato que hasta hace poco lideraba las encuestas, haciendo referencia a Cepeda. “No es casualidad: Abelardo viene disparado —especialmente en Bogotá y la Costa, y creciendo en el suroccidente—, y eso ya los tiene muy preocupados. Internamente, ya saben que la campaña de Paloma colapsó y que Abelardo está empatando a Cepeda. Entienden que se abre una gran posibilidad para que De la Espriella gane en primera vuelta”, afirmó el exsenador.

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Según Lara, la confrontación del petrismo con el sector que representa el expresidente Álvaro Uribe “les sirve para escoger a la campaña de Paloma como la rival que les conviene”.

El exsenador considera que lo que hay de fondo es un “miedo” desde las otras campañas a la posibilidad de que De la Espriella gane la contienda, por lo que ve que se estarían “alineando” desde las otras propuesta.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Para que un candidato gane en la primera vuelta presidencial, se necesitarían 20.710.987 votos, según el censo electoral informado por la Registraduría, que para 2026 es de 41.421.973 personas.

Sin embargo, teniendo en cuenta el porcentaje de abstención que generalmente se registra en las elecciones, que para el caso de 2022 fue de un 45,09 %, se calcula que un candidato que logre unos 11,5 millones de votos podría lograr ese objetivo de ganar la Presidencia en la primera vuelta presidencial.

Para algunos analistas, este escenario no sería probable en el panorama actual, pues, según la encuesta más reciente de AtlasIntel para SEMANA, Iván Cepeda tiene el 38 % de los votos, Abelardo de la Espriella el 29,9 % y Paloma Valencia registra el 21,2 %.