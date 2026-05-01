A 30 días de la hora de la verdad: así está la carrera por la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA

A 30 días de las elecciones presidenciales, la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA evidencia dos cosas: que Iván Cepeda se mantiene sólido en el primer lugar de la intención de voto y que Abelardo de la Espriella le saca una ventaja de 8,7 puntos porcentuales a Paloma Valencia y pasaría a la segunda vuelta para enfrentarse con el candidato del Pacto Histórico.

Intención de voto para primera vuelta. Foto: Campaña Iván Cepeda / Javier de la Cuadra/ JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según los resultados, Cepeda tendría el 38 por ciento de los votos, Abelardo de la Espriella llegaría a 29,9 por ciento y Paloma Valencia registraría 21,2 por ciento. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.

Esta es la intención de voto de los colombianos para la primera vuelta. Foto: AtlasIntel / SEMANA

Luego están Sergio Fajardo (4,2 por ciento), Claudia López (1,9 por ciento), Roy Barreras (0,9 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,7 por ciento), Sondra Macollins (0,3 por ciento), Mauricio Lizcano (0,2 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0,2 por ciento), Gustavo Matamoros (0,2 por ciento), Carlos Caicedo (0,1 por ciento), Santiago Botero (0,1 por ciento) y el voto en blanco (2 por ciento).

Así se afectarían los distintos sectores económicos con los cuatro candidatos punteros en las encuestas

¿Y la segunda vuelta?

El estudio deja en claro que hasta ahora ninguno de los aspirantes lograría la mitad más uno de la votación el próximo 31 de mayo, razón por la cual habría una segunda vuelta el domingo 21 de junio.

En ese eventual escenario, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella competirían por la Casa de Nariño, teniendo en cuenta la medición de AtlasIntel. A partir de esos resultados, sería un enfrentamiento entre Cepeda, quien defiende las tesis del Gobierno de Gustavo Petro, y De la Espriella, quien recogería las banderas de la oposición y el antipetrismo.

Intención de voto para segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En todo caso, a partir de los eventuales escenarios de segunda vuelta medidos por AtlasIntel, De la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Cepeda.

En el caso de que Iván Cepeda se enfrente con Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico tendría el 42 por ciento de los votos, y el candidato de Defensores de la Patria llegaría al 47,8 por ciento.

Por su parte, si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el primero tendría el 40,6 por ciento de los votos, y la candidata del Centro Democrático llegaría a 49,1 por ciento.

Intención de voto para segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo, el primero tendría el 37,9 por ciento de los votos, y Fajardo llegaría al 39,8 por ciento. La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 25 y el 29 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).

Intención de voto para segunda vuelta entre Sergio Fajardo e Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En total, fueron encuestadas 4.037 personas en todas las regiones de Colombia, conforme a la Ley 2494 de 2025. El margen de error es de 2 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, por un margen amplio, en una eventual segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

Según los resultados, el 50,3 por ciento de los encuestados rechaza a Iván Cepeda como posible presidente de Colombia, y el 41,3 por ciento, a Abelardo de la Espriella.

Datos de rechazo a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En la intención de voto de cara a la primera vuelta, los datos reflejan que el voto femenino se concentra en Cepeda (32,5 por ciento) y De la Espriella (32,4 por ciento). En esa franja, Valencia llega a 23,3 por ciento.

Por regiones, Cepeda domina Bogotá y el Pacífico, mientras que De la Espriella gana en el Caribe. En el caso de la Región Central, Cepeda y De la Espriella están en empate técnico. Valencia domina la intención de voto en la Amazonía y la Orinoquía.

Aprobación o no de los colombianos en torno a cómo Gustavo Petro está conduciendo al país. Foto: AtlasIntel / SEMANA

Según los datos, el 55,4 por ciento desaprueba la forma en que Petro está conduciendo el país y el 38,6 por ciento la aprueba.

Colombia entra en la recta final de unas elecciones presidenciales en las que todo está en juego. Lo que ocurra en los próximos 30 días será determinante para los candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

“Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error”.

Esta es la encuesta con su respectiva ficha técnica: