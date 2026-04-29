Así se afectarían los distintos sectores económicos con los cuatro candidatos punteros en las encuestas

Mientras se define si finalmente se va a realizar un debate con los aspirantes a reemplazar a Gustavo Petro, los colombianos han venido conociendo sus propuestas a cuentagotas y a través de las publicaciones de sus campañas en redes sociales.

Esa realidad motivó a la consultora Sectorial a llevar a cabo un análisis sobre cómo los planteamientos de los candidatos podrían afectar o beneficiar a las distintas actividades en las que se basa la economía del país.

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Sus conclusiones revelan marcadas diferencias entre las propuestas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, que van más allá de su postura política de izquierda, derecha o de centro.

Estos son los impactos sectoriales encontrados entre los cuatro candidatos que actualmente puntean en las encuestas.

Cepeda: educación, agro y turismo ganarían, mientras industria, construcción, salud y finanzas perderían

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: Alejandro Acosta

Según el análisis de Sectorial, al campo le iría bien con Cepeda por su propuesta de ‘revolución agraria’, la cual plantea una transformación que va más allá de la entrega de tierras e incluye inversión en infraestructura como agua, energía y vías. También busca proteger a los productores frente a monopolios e importaciones, garantizando precios justos a través de compras estatales y fortaleciendo la soberanía alimentaria.

Los servicios financieros, por el contrario, la pasarían mal con el candidato del Pacto Histórico, pues se anticipa que mantendría la línea del gobierno actual, enfocada en medidas como inversiones forzosas y sobretasas tributarias. Algo similar ocurriría con la salud. La continuidad de las políticas actuales plantea riesgos operativos y de sostenibilidad fiscal.

De la Espriella: el agro caería, pero impulsaría comercio y construcción

Candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de las redes sociales de Abelardo de la Espriella del lunes 20 de abril de 2026.

El programa “Matemos el hambre” que propone De la Espriella busca articular al sector empresarial para comprar cosechas locales a precios justos, fortaleciendo el ingreso de los productores. Incluye, además, la expansión de la frontera agrícola mediante titulación rápida de tierras y uso de baldíos para aumentar la producción. No obstante, en Sectorial creen que dicha expansión agrícola enfrenta limitaciones ambientales y regulatorias que afectan el acceso a mercados internacionales. Además, el uso de logística militar para transporte podría desplazar al sector privado y generar ineficiencias.

En contraste, las propuestas del candidato del movimiento Defensores de la Patria impulsarían al comercio con la reducción de carga tributaria y la mejora en seguridad física, lo que ayuda al consumo y a la inversión. También sería positivo el uso de la construcción como motor contracíclico, dado que genera empleo masivo. Su idea de megacárceles y motorutas abre nichos específicos de contratación pública y privada.

Paloma Valencia: salud y educación con impacto neutro, mientras los demás sectores repuntarían

Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco Foto: Jorge Orozco / El País

En el caso de la candidata del Centro Democrático, las cuentas de Sectorial indican que, en general, sus propuestas les darían impulso a los diferentes sectores económicos, con la excepción de salud y educación, donde las consecuencias no serían tan marcadas.

Si bien la idea de fortalecer la formación técnica orientada a la demanda del sector productivo y a la personalización del aprendizaje reduce la brecha de capital humano y mejora la empleabilidad, no plantea propuestas para solucionar los problemas financieros del sector en un entorno de sobreendeudamiento del Estado. En salud, la iniciativa de una titularización de la deuda proporciona liquidez inmediata al sistema y actúa como una solución contable; sin embargo, el sistema necesita abordar el desequilibrio entre el gasto y los ingresos. De nuevo, es un planteamiento que depende de la disponibilidad fiscal.

Fajardo: servicios financieros se desacelerarían, mientras construcción y educación crecerían

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En las toldas del candidato del centro, la promesa de no subir la edad de pensión, dejando esa discusión para el futuro, si bien brinda estabilidad a las expectativas de ahorro de los ciudadanos, también posterga la discusión pensional que agrava el déficit fiscal futuro por el envejecimiento poblacional.

Según Sectorial, los dos sectores que más se verían beneficiados con las propuestas de Fajardo serían la construcción y la educación. En el primero, el impulso estaría en sus planes de promover infraestructura hospitalaria y carcelaria, así como de establecer una meta para que esta actividad llegue a representar entre el 3 % y el 4 % del PIB nacional.

En la segunda, la educación, se destaca su plan de implementar un programa de ‘Entornos Protectores’, el cual brindaría apoyo educativo, habilidades para la vida y apoyo laboral para alejar a los jóvenes del reclutamiento ilegal y la criminalidad, así como el plan para formación en salud, que consistiría en alinear el sector educativo con las necesidades territoriales para orientar becas y crear un examen único nacional para las residencias médicas.