MinMinas, Edwin Palma, lanza advertencia: quienes gasten más energía podrían recibir cobros adicionales

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno nacional estudia la implementación de incentivos para los usuarios que reduzcan su consumo de energía eléctrica, así como medidas que podrían representar mayores cobros para quienes incrementen su demanda del servicio.

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El pronunciamiento se produjo en el contexto de las acciones que buscan promover el uso eficiente de la energía ante la llegada del fenómeno de El Niño y el aumento previsto en el consumo eléctrico en distintas regiones del país.

Según explicó el funcionario, la estrategia contempla beneficios económicos para los hogares y usuarios que logren disminuir su consumo.

“Yo quiero invitar al pueblo colombiano a que empiece a ahorrar y vamos a darles incentivos a la gente para que ahorre, para que baje el consumo de energía eléctrica”, señaló.

Palma indicó que la reducción en el consumo podría reflejarse posteriormente en las facturas del servicio.

Muy bien que todos empecemos a activarnos con distintas medidas frente a este evento que es consecuencia del cambio climático, que precisamente muchos niegan.



Hay que ahorrar, cuidar el agua, ahorrar energía. Vamos a expedir regulaciones que promuevan el ahorro, que den… https://t.co/pfKGJ5jG0w — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) June 12, 2026

De acuerdo con sus declaraciones, quienes registren ahorros tendrán la posibilidad de “redimir ese consumo, ese ahorro, para que pueda redimir ese sacrificio, si quiere decirse, posteriormente, para que lo pueda redimir viendo menores tasas o menores costos en la factura de energía eléctrica”.

De manera paralela, el ministro advirtió que el Gobierno también evalúa mecanismos para desincentivar el consumo excesivo de energía.

“Le vamos a decir a esos derrochadores de energía que si consumen más energía, pues les vamos a cobrar más”, afirmó.

Ministro de Minas, Edwin Palma, alertó sobre posible impacto eléctrico por fenómeno de El Niño: “Una situación de riesgo inminente”

El jefe de la cartera de Minas y Energía sostuvo que el manejo de una eventual situación de alta demanda energética requiere la participación de los ciudadanos y acciones colectivas orientadas al ahorro. En ese sentido, hizo un llamado a la corresponsabilidad en el uso de los recursos.

“Tenemos que ser solidarios, tenemos que actuar cooperativamente, tenemos que actuar en comunidad y no pensar que solos podemos pasar al otro lado de la crisis”, manifestó el ministro durante su intervención.

Las personas que tengan mayor consumo podrían recibir cobros adicionales. Foto: Adobe Stock

Las declaraciones se conocen mientras las autoridades nacionales mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y de los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de recursos para la generación de energía.

Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado la fecha de entrada en vigencia de los incentivos ni los mecanismos mediante los cuales se aplicarían los eventuales cobros adicionales para los usuarios que registren mayores niveles de consumo.