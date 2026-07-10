¿Le llegó un mensaje del banco? Advierten que podría tratarse de una estafa

El crecimiento de los pagos digitales, el comercio electrónico y las transferencias inmediatas ha traído consigo nuevas modalidades de fraude que buscan obtener información personal y financiera de los usuarios.

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Ante este panorama, Visa presentó una serie de recomendaciones para prevenir las estafas más frecuentes y alertó sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los delincuentes para hacer más sofisticados sus engaños.

La compañía señaló que la evolución de las tecnologías digitales ha transformado la forma en que las personas realizan sus pagos, pero también ha incrementado los riesgos asociados al robo de datos y la suplantación de identidad.

Los delincuentes aprovechan diversos métodos de engaño. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El crecimiento del comercio digital, la proliferación de herramientas delictivas de bajo costo y el auge de los ataques contra la identidad impulsados por inteligencia artificial están redefiniendo la forma en que protegemos a los consumidores, los comercios y toda la cadena de valor de los pagos“, afirmó María Victoria Lozano, directora senior de Riesgo para Visa Región Andina.

La empresa destacó que la inteligencia artificial también se ha convertido en una herramienta para fortalecer los sistemas de detección y prevención de fraude, aunque advirtió que los ciberdelincuentes están utilizando esa misma tecnología para crear ataques cada vez más difíciles de identificar.

Por su parte, Adriana Cárdenas, gerente general de Visa en Colombia, insistió en que la información sigue siendo el principal mecanismo de protección para los usuarios.

“En Colombia, es muy importante recordar que es posible protegerse adecuadamente de fraudes y que la primera línea de defensa es estar informados, para mantenernos atentos y proteger la información personal al realizar transacciones de pagos electrónicos y digitales“, señaló.

Entre las modalidades de fraude identificadas por la compañía se encuentra el fraude cibernético, que consiste en el uso de programas maliciosos para obtener datos personales, números de cuentas y claves de acceso.

Un detalle tan pequeño como su nombre puede ser la clave de una estafa digital. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Canva

Para reducir ese riesgo, Visa recomendó no ingresar a la página web del banco mediante enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes, escribir directamente la dirección del sitio oficial, evitar descargar archivos de remitentes desconocidos y no realizar operaciones bancarias utilizando redes WiFi públicas.

Otra de las modalidades más frecuentes es el phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes envían mensajes o correos electrónicos que aparentan provenir de entidades financieras u organizaciones conocidas para obtener información confidencial.

La compañía advirtió que este tipo de fraude ha evolucionado con el uso de inteligencia artificial.

“Hoy esta amenaza evolucionó: los delincuentes ya no solo buscan tus datos, buscan tu identidad completa. Con inteligencia artificial pueden crear correos, voces y hasta videos (deepfakes) que imitan de forma muy convincente a tu banco, a una entidad conocida o incluso a una persona de confianza”, explicó Visa.

Frente a esta modalidad, recomendó desconfiar de cualquier solicitud de información personal recibida por correo electrónico, no acceder a enlaces sospechosos, verificar directamente con la entidad financiera la autenticidad de los mensajes y reportar los intentos de fraude.

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La tercera modalidad destacada es el vishing, un tipo de estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de entidades financieras, empresas o incluso organizaciones benéficas para obtener datos personales o bancarios.

Según Visa, los estafadores pueden informar falsamente que la persona ganó un premio o solicitar información sobre tarjetas de crédito y débito durante la llamada. Ante estas situaciones, la compañía recomendó verificar la identidad de quien realiza el contacto, no suministrar información financiera y revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias para detectar transacciones inusuales.