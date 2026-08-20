No caiga: autoridades alertan por falsas ofertas de empleo; delincuentes estarían usando el nombre del Metro de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a las diferentes ofertas laborales que circulan en internet y redes sociales, debido a que algunas podrían ser falsas y tener como objetivo obtener datos personales, solicitar pagos o acceder a información que pueda poner en riesgo la seguridad de las víctimas.

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Las autoridades recomendaron prestar especial atención a las propuestas que estén relacionadas con la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, debido a que algunos delincuentes estarían utilizando el nombre de la empresa para atraer a ciudadanos que se encuentran en búsqueda de empleo. Ante esta situación, el Distrito entregó una serie de recomendaciones para identificar posibles fraudes y verificar la autenticidad de una oferta laboral.

El primer aspecto que se debe revisar es el origen del anuncio. Es importante identificar en qué sitio web, plataforma o canal fue publicada la vacante, así como determinar qué empresa o entidad aparece como responsable de la convocatoria. Esta información permitirá realizar una verificación posterior a través de los canales oficiales.

Por lo general, las compañías y entidades que adelantan procesos de contratación cuentan con páginas web y canales de atención en los que publican sus convocatorias. En el caso de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las autoridades señalaron que la empresa no adelanta procesos de contratación mediante redes sociales.

Otro de los principales indicios de una posible estafa aparece cuando se exige dinero para participar en el proceso de selección. Las entidades y empresas formales no suelen cobrar por postularse a una vacante, por lo que cualquier solicitud de pago debe generar una alerta.

Sin embargo, las autoridades recomendaron verificar cada caso cuando la oferta incluya elementos como cursos de trabajo en alturas, capacitaciones en primeros auxilios o tiquetes para trasladarse a otra ciudad, pues será necesario establecer si estos requisitos realmente hacen parte del proceso y si son solicitados por la entidad correspondiente.

También es importante prestar atención a las solicitudes de información personal. Los delincuentes pueden intentar obtener documentos de identidad, datos financieros u otro tipo de información sensible bajo el argumento de que es necesaria para continuar con la contratación.

Por esta razón, antes de compartir cualquier documento, el ciudadano debe confirmar quién está solicitando los datos, cuál será su finalidad y si el canal utilizado pertenece realmente a la empresa que ofrece el empleo. Las autoridades recordaron que enviar información sensible a través de redes sociales o canales no verificados puede representar un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Las señales de presión también pueden ser una alerta. Mensajes como “su cupo se pierde” o “tiene pocas horas para enviar el dinero” pueden utilizarse para generar sensación de urgencia y evitar que la persona tenga tiempo para comprobar la información.

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Finalmente, se recomienda consultar los datos públicos de la compañía que aparece en la oferta y comprobar que coincidan con la información entregada durante el proceso. El nombre de la empresa, el cargo ofrecido, la ubicación, los datos de contacto y las condiciones de contratación son algunos de los elementos que pueden revisarse antes de avanzar.

De esta manera, las autoridades buscan evitar que los ciudadanos que están en búsqueda de empleo terminen entregando información personal o realizando pagos a personas que utilizan falsas convocatorias para cometer estafas.