Operativos en Bogotá dejan más de 50 capturas en una semana; policía entregó detalles

Las autoridades del país siguen realizando varios operativos en diferentes áreas del territorio nacional, en las que se incluye Bogotá, con el fin de mantener la seguridad. Por esto, se ha dado a conocer cómo avanzó la capital frente al crimen en la última semana.

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En el informe oficial, se destacó la realización de 35 diligencias de registro y allanamiento durante esas fechas, específicamente en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal y Barrios Unidos, donde se registraron varias afectaciones a estructuras criminales que operaban en estos lugares.

Además, se señaló que se logró perjudicar actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, extorsión, homicidio y estafa, acciones que vendrían afectando a las comunidades y agravando la inseguridad de diferentes sectores.

Asimismo, las autoridades han resaltado que durante esa semana se capturaron 52 personas involucradas en distintos delitos. Dentro de esta lista aparece un hombre presuntamente involucrado en el secuestro y tortura de un taxista en el barrio Juan XXIII de Buenaventura, el pasado 24 de febrero de 2023.

Operativo Policía Metropolitana de Bogotá Foto: Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según lo mencionado por la Policía Nacional, los captores de esta persona exigían una cifra de 500 millones de pesos a los familiares de la víctima para su liberación. El arresto del presunto responsable, de 32 años, se realizó en el aeropuerto El Dorado, mediante una orden judicial.

Por otro lado, en la localidad de Kennedy se dio la detención de alias Marciano, hombre que habría asumido el control del tráfico de estupefacientes en la zona de Roma, luego de la caída del grupo delincuencial La Firma. Durante su arresto se incautaron dos armas traumáticas, munición, cinco kilogramos de marihuana y dinero en efectivo.

Asimismo, en Santa Fe, se identificó un inmueble que, al parecer, era utilizado para la falsificación y comercialización ilegal de agua embotellada, acción que podría causar graves riesgos sanitarios y de salud.

Por esto, se confiscaron 60 carátulas, 203 guacales, 33 garrafones de agua, 800 precintos de sellado, 800 etiquetas, 320 tapones para botellón, cuatro pistolas de calor y varios embudos, que eran utilizados para el proceso irregular. Gracias a esta operación, las autoridades calculan una afectación de 192 millones de pesos en rentas criminales.

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Otro de los operativos que se resaltan en el informe dio como resultado la incautación de 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes (marihuana, base de coca y cocaína) y más de 45 millones de pesos en efectivo, objetos que estarían siendo utilizados para actividades ilícitas.

Las autoridades esperan seguir realizando labores de atención en los diferentes territorios de Bogotá e invitaron a los ciudadanos a comunicar cualquier hecho que pueda poner en riesgo el orden y seguridad de la capital a través de las líneas oficiales, como el 123.