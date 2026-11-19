Este jueves, 19 de noviembre, se llevará a cabo una nueva jornada de manifestaciones en Colombia.

Las movilizaciones programadas por varios sectores de la oposición se concentrarán en las principales ciudades del país para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que fue presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Las calles de Colombia también contarán con la presencia de sindicatos, organizaciones y funcionarios políticos de partidos como el Pacto Histórico para manifestar por otros desacuerdos, entre ellos las garantías a grupos sociales y la situación de la salud y educación en el país.

Según información emitida por los grupos opositores, los puntos de concentración estarán en:

Bogotá: Parque Nacional y Plaza de Bolívar – 9:00 a. m.

Parque Nacional y Plaza de Bolívar – 9:00 a. m. Cali: Parque Obrero – 9:00 a. m.

Parque Obrero – 9:00 a. m. Medellín: Parque Obrero (barrio Boston) – 9:00 a. m.

Parque Obrero (barrio Boston) – 9:00 a. m. Barranquilla: Carrera Cuarta con Murillo – 7:30 a. m.

Carrera Cuarta con Murillo – 7:30 a. m. Bucaramanga: Puerta del Sol – 9:00 a. m.

Siga el minuto a minuto:

7:00 a. m. Estos son los puntos de concentración

Conozca cuáles serán algunos de los puntos de concentración durante las protestas de este jueves:

Bogotá : Las movilizaciones se encuentran programadas a las 9:00 a.m. y el punto central será el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, para posteriormente dirigirse a la Plaza de Bolívar.

: Las movilizaciones se encuentran programadas a las 9:00 a.m. y el punto central será el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, para posteriormente dirigirse a la Plaza de Bolívar. Medellín : El punto de encuentro será en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) a las 10:00 a.m.

: El punto de encuentro será en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) a las 10:00 a.m. Cali : Se espera la concentración en la Plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 a.m.

: Se espera la concentración en la Plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 a.m. Barranquilla : La manifestación está programada a las 3:30 p.m. en la plaza Esthercita Forero.

: La manifestación está programada a las 3:30 p.m. en la plaza Esthercita Forero. Bucaramanga: Los puntos de concentración estarán presentes en la Universidad Industrial de Santander (UIS), a las 9:00 a.m.

6:00 a. m.: Expectativa por las marchas

Hay gran hermetismo por cómo se llevará a cabo esta nueva jornada de protestas. El Gobierno ha dicho que respetará la manifestación siempre y cuando sea pacífica y conforme con lo establecido en la ley.