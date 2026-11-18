Tras distintos ataques registrados en el Huila, las autoridades informaron sobre la interceptación de 180 kilos de material explosivo que eran transportados en un vehículo que circulaba por las vías de la región.

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De acuerdo con la información preliminar, estos elementos habrían sido movilizados en tres cilindros acondicionados, tres artefactos explosivos, un cordón detonante y sistemas de iniciación. Todos estos objetos fueron encontrados en el municipio de El Pital.

Asimismo, en el video del procedimiento se observa un automóvil de color gris que habría sido utilizado para transportar los elementos. También se ve a un uniformado que, con un traje antiexplosivos, realiza labores de verificación en el interior del vehículo.

El hallazgo se conoce en medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia que se han registrado en el departamento. Uno de los episodios más recientes ocurrió precisamente en El Pital, el pasado 16 de noviembre, donde la estación de Policía fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde un dron.

El artefacto explosivo cayó sobre una imagen de la Virgen que se encontraba ubicada en la guardia de las instalaciones de la Policía. El hecho generó preocupación entre los habitantes de la población, debido a la cercanía de la estación con un ancianato.

Tras el ataque, las autoridades activaron medidas de protección para los adultos mayores que permanecen en ese establecimiento, con el propósito de salvaguardar su integridad ante el riesgo que representan este tipo de acciones violentas. En ese momento, no se conocían detalles sobre posibles personas lesionadas, daños materiales o los responsables del atentado.

La agresión contra la estación de Policía se sumó a otros hechos que han generado alertas por la situación de orden público en diferentes regiones del país. En ese contexto, la incautación del material explosivo en El Pital representa otro procedimiento de las autoridades frente a la posible utilización de artefactos de este tipo en acciones terroristas.

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Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que los 180 kilos de material explosivo encontrados en el vehículo tengan relación directa con el ataque mediante dron contra la estación de Policía.

Tampoco se han entregado detalles sobre la identidad de las personas que estarían detrás del transporte de estos elementos o el lugar al que serían llevados. Se espera que en las próximas horas se entregue nueva información.