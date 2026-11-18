La familia del alcalde de Uribia, La Guajira, Jaime Luis Buitrago, sigue viviendo un verdadero calvario por el secuestro de la gestora social Nancy Gómez, que estaría en poder de la guerrilla del ELN. El mandatario local dejó un mensaje en la red social X, tras cumplirse una semana del plagio.

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“Hoy se cumple una semana del secuestro de mi esposa, Nancy Gómez. Han sido días de angustia e incertidumbre, pero también de una lucha en la que no vamos a rendirnos”, dijo el mandatario.

De igual manera, envió un mensaje al Gobierno nacional con el fin de que sean intensificadas las labores de búsqueda de su esposa en el departamento de La Guajira.

“Agradezco al presidente de la República @ABDELAESPRIELLA por el respaldo brindado. Sin embargo, hoy reitero mi llamado a redoblar los esfuerzos y no detener, bajo ninguna circunstancia, los operativos de búsqueda y rescate. Es fundamental intensificar los sobrevuelos, fortalecer la vigilancia con drones, mantener los controles en la zona y reforzar aún más el pie de fuerza”, indicaron.

Asimismo, indicó: “Presidente, cada minuto cuenta. No podemos bajar la guardia ni permitir que disminuya la presencia de nuestras Fuerzas Militares en el territorio. No nos damos por vencidos. Seguimos firmes, confiando en nuestras Fuerzas Militares y en que todos estos esfuerzos permitan traer pronto a Nancy de regreso a casa, sana y salva”.

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SEMANA conoció que helicópteros de la Policía y el Ejército mantienen la ofensiva en La Guajira en la búsqueda de Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, secuestrada al parecer por redes criminales al servicio del ELN.

En varios videos de las Fuerzas Militares y de la Policía, en donde se ven despegar helicópteros con uniformados que tienen la misión tras la orden que impartió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de desplegar todas las capacidades para ubicar a Gómez, en este caso que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Fuentes militares señalaron que los primeros resultados de las investigaciones indican preliminarmente que el secuestro lo habrían ejecutado hombres armados que hacen parte de estructuras criminales que estarían al servicio de la guerrilla del ELN.