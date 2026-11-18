Los primeros síntomas fueron confundidos con una gripa, pero su estado se agravó hasta comprometer la circulación de la sangre en sus extremidades. Ahora, espera la solidaridad del pueblo colombiano para conseguir las prótesis que necesita. Esta es la conmovedora historia.

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Carlos Andrés Ortega regresó a casa después de enfrentar una de las etapas más difíciles de su vida. El hombre, que contrajo malaria luego de viajar al Chocó para llevar ayudas a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, recibió el alta médica en Palmira, Valle del Cauca.

El caso se hizo viral a través de distintas redes sociales. Allí se conoció que Carlos ya se encuentra junto a sus seres queridos en Pradera. Sin embargo, su salida del hospital no significa que haya terminado su recuperación. Actualmente se moviliza en silla de ruedas y necesita prótesis para recuperar parte de su autonomía.

Su historia comenzó con un gesto de solidaridad. Para transportar las donaciones destinadas a los damnificados del terremoto, puso a disposición su propia buseta, el vehículo con el que trabajaba y conseguía el sustento para su familia.

Carlos Andrés Ortega, hombre que contrajo malaria tras llevar donaciones al Chocó a damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Tiempo / API

Después de participar en estas jornadas, empezó a presentar problemas de salud. Los primeros síntomas fueron confundidos con una gripa, pero su condición empeoró rápidamente. Tras varios exámenes, los médicos confirmaron que había contraído malaria.

La enfermedad le provocó graves complicaciones que comprometieron la circulación sanguínea en sus extremidades. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que realizar varias intervenciones quirúrgicas. Como consecuencia, perdió parte de ambas piernas y su mano derecha.

Carlos Andrés Ortega, hombre que contrajo malaria tras llevar donaciones al Chocó a damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia Foto: Captura de pantalla Cuenta de X El Tiempo / API

Ahora, Carlos enfrenta una nueva etapa. Además de continuar con los cuidados médicos y la rehabilitación, necesita conseguir las prótesis que le permitirían recuperar movilidad y realizar actividades cotidianas con mayor independencia.

La situación también golpea económicamente a su familia. Antes de enfermar, su buseta era su herramienta de trabajo y la fuente de ingresos para sostener el hogar. Ahora, sus seres queridos deben afrontar los gastos familiares mientras buscan recursos para apoyar su recuperación.

Por eso, el llamado a la solidaridad continúa. Aunque logró superar la malaria y regresar a casa, Carlos todavía necesita apoyo para conseguir las prótesis y avanzar en su proceso de rehabilitación.