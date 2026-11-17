El pasado 10 de agosto, cientos de familias terminaron afectadas a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Chocó avanza en la reconstrucción: 22 viviendas fueron entregadas a familias afectadas por el terremoto

De acuerdo a los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 16 departamentos del país terminaron perjudicados, dejando un saldo de 305.791 familias afectadas, 36.478 viviendas destruidas y 335 personas fallecidas.

Tras completarse más de 3 meses del desastre natural que vivió el país, varias compañías, entidades, gobiernos y fundaciones han llevado a cabo estrategias de ayuda humanitaria para atender a los damnificados.

Una de las personas beneficiadas por estas acciones ha sido Cruz María, una madre de cuatro hijos que perdió su vivienda durante el terremoto y que hace unos días recibió su nuevo hogar en el municipio de Quibdó.

María formó parte de las 22 familias que recibieron una vivienda en este departamento. Las nuevas construcciones, hechas por Homecenter y las fundaciones Imusa Samurai, Catalina Muñoz y Botellas de Amor, fueron diseñadas con elementos estructurales capaces de proteger a sus dueños en caso de que ocurra un nuevo sismo en Colombia.

Tras la entrega de su nuevo hogar, muy emocionada, María compartió en diálogo con SEMANA la felicidad de volver a tener un espacio para compartirles a sus hijos Marianny, Jhon Stiwar, Yoimar Andre y Mairi Alexandra.

“Me siento muy contenta, muy feliz. Gracias a todos por tenernos en cuenta. Hoy me siento feliz, le doy gracias a Dios”, expresó.

Cruz María recordó los momentos que vivió el pasado 10 de agosto. Sus hijos se encontraban en el colegio atendiendo sus clases mientras ella estaba sola en su hogar. Tras comenzar a sentir el temblor, lo primero que pensó fue en dirigirse hacia la institución donde se encontraban sus seres queridos. Sin embargo, un problema físico le impedía trasladarse a la zona.

“Tenía un problema en el pie y yo no podía ni correr porque el dolor no me dejaba. Pero gracias a Dios que ellos sabían que, como yo tenía el problema, corrieron a buscarme. Ellos pensaban también que yo me había quedado en ese pedacito de casa que teníamos. Gracias a los vecinos, me ayudaron a ubicarlos porque prácticamente no tenía”, afirmó.

La nueva casa representa una oportunidad para que Cruz María y sus cuatro hijos puedan comenzar una nueva etapa. Foto: SEMANA - Mateo Candela

A pesar de tener a sus hijos sanos y a salvo del sismo, lo mismo no se pudo decir de su antigua casa, la cual quedó destrozada y en condiciones críticas. Cruz María comentó cómo fue para ella y su familia los momentos después del terremoto, recibiendo ayuda por parte de vecinos de la comunidad mientras esperaban una solución.

“Gracias a Dios, una vecina también me llegó y me dijo: nosotros te vamos a ayudar. Y también me regalaron muchas cositas así, mientras nos ubicaban en la casa. Y hasta ahora me han estado ayudando mucho. Yo les doy gracias a Dios, porque a veces no esperan estas cosas, pero por la obra de Dios, ahí están”, agradeció.

Después de tres meses de lo ocurrido en el municipio de Quibdó, Cruz María recibe junto a sus hijos un nuevo espacio al que le pueden llamar su hogar, asegurando que desde hace bastante tiempo tenía el deseo de contar con un sitio propio para brindarles mayor estabilidad.

“Yo siempre he pedido una casa, al menos para mis hijos, para que uno no tenga que estar como estuvimos antes, de ir de allá para acá. Entonces, gracias a ellos, ya no vamos a estar pa’ allí, pa’ acá“, manifestó.

Cruz María aseguró que nunca perdió la esperanza de recibir ayuda después de quedar damnificada por el terremoto. Foto: SEMANA - Mateo Candela

La felicidad también quedó reflejada en el rostro de sus pequeños, ya que contó que se mostraron emocionados al conocer el nuevo espacio y sus pertenencias. Cruz afirmó que sus hijos se la pasaron corriendo eufóricamente en las habitaciones que ahora les pertenecían.

Al recordar lo sucedido en el país y las dificultades por las que pasaron durante los últimos meses. Cruz María destacó que nunca perdió la esperanza para recibir ayuda. Para ella, la fe fue uno de los aspectos más importantes que le permitió enfrentar la situación.

“Dios es el que nos da la fuerza y el poder de él es muy grande. Gracias a Dios que yo todo el tiempo vivo apegado a él. Nunca pierde uno la fe de que le van a llegar cosas buenas. Yo nunca perdí la fe; desde hace tres meses que pasó esto, nunca perdí la fe de que me iban a ayudar”, concluyó.