Después del restablecimiento técnico de plataformas como Outlook y Teams, debido a una caída de Microsoft 365, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión de términos judiciales en todo el país.
*Noticia en desarrollo…
El Consejo Superior de la Judicatura reanudó los términos a partir del martes 17 de noviembre de 2026.
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Después del restablecimiento técnico de plataformas como Outlook y Teams, debido a una caída de Microsoft 365, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión de términos judiciales en todo el país.
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