La investigación por el caso de racismo contra una auxiliar de la Policía en Cali dio un nuevo giro. El alcalde Alejandro Eder aseguró que las autoridades ya tienen identificado al presunto responsable de los insultos contra la uniformada y reveló que se trataría de un colaborador de una entidad descentralizada de la Administración Distrital.

Patrullera de la Policía fue víctima de insultos racistas en Cali; el alcalde Alejandro Eder pide identificar autores

El mandatario anunció medidas administrativas y judiciales contra el señalado agresor. Según explicó, ordenó suspenderlo e iniciar una investigación disciplinaria, mientras que este martes 17 de noviembre comenzarán las acciones penales por los hechos registrados en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

“Tenemos indicios de que es un colaborador de una descentralizada de la Alcaldía de Cali. Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo”, manifestó Eder.

El alcalde fue enfático en que su administración no permitirá manifestaciones de discriminación racial ni agresiones contra servidores públicos. Recordó que Cali es una de las ciudades con mayor población afrodescendiente de América Latina y sostuvo que este tipo de comportamientos tendrán consecuencias.

“Cali es la capital afro de Colombia. Cali es la ciudad con la población afro más grande de América Latina después de Salvador de Bahía. Y aquí nos hacemos respetar y somos contundentes contra el racismo”, afirmó.

Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto: Semana

Sin embargo, Eder aclaró que el presunto responsable todavía no está en poder de las autoridades. El mandatario aseguró que avanzan las actuaciones para ubicarlo y lanzó un mensaje directo al hombre señalado: “En ese momento no lo tenemos en custodia, pero próximamente lo tendremos. Y si el agresor está viendo esto, entréguese, hermano, porque en todo caso lo vamos a encontrar”.

El caso ocurrió en el barrio Obrero

Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en el barrio Obrero, en Cali. La situación quedó grabada en un video que posteriormente se difundió en redes sociales y provocó múltiples reacciones de rechazo.

En las imágenes se observa a un hombre que graba a la auxiliar de Policía mientras la insulta y cuestiona su labor. Durante la confrontación, utiliza expresiones ofensivas relacionadas con su color de piel. También aparece una mujer que interviene en el altercado y se suma a las agresiones verbales.

La uniformada, por su parte, mantiene la calma durante la situación y evita responder a las provocaciones.

La Policía Nacional rechazó lo ocurrido y confirmó que dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la auxiliar y su familia. Además, anunció que respaldaría a la uniformada en la presentación de una denuncia penal ante las autoridades competentes este martes 17 de noviembre.

Durante su pronunciamiento, el alcalde recordó otro episodio de discriminación racial ocurrido en Cali en mayo de 2025, cuando el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas recibió insultos racistas mientras adelantaba un procedimiento en el barrio San Fernando.

Ese caso llegó a los estrados judiciales y el 26 de mayo de 2026 el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por los delitos de violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación por raza agravados. También le impuso una multa de 5,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Eder señaló que ese antecedente demuestra que las agresiones contra funcionarios públicos pueden tener consecuencias penales y aseguró que su administración acompañará el proceso para que el nuevo caso avance ante la justicia.

Finalmente, el mandatario mencionó un tercer episodio: la agresión verbal de carácter racista contra un taxista afrodescendiente en la vía Cali-Jamundí. Según afirmó, la persona señalada también estaría identificada y será objeto de actuaciones por parte de las autoridades.