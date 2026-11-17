Una bandera del ELN fue instalada en la variante norte de Popayán, en el Cauca, muy cerca de la sede de la Policía de Carabineros, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades.
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La zona fue acordonada por las autoridades.
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Una bandera del ELN fue instalada en la variante norte de Popayán, en el Cauca, muy cerca de la sede de la Policía de Carabineros, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades.
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