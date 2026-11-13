Selección de Chile hace millonaria donación a afectados por el terremoto de Cali; su presidente recibió las llaves de la ciudad

Los afectados por el terremoto del 10 de agosto en Cali recibieron este viernes, 13 de noviembre, una buena noticia por cuenta de la Federación Chilena de Fútbol.

Su presidente, Pablo Milad, anunció que donará 1 millón de dólares para apoyar a esa población.

La noticia se conoció durante un homenaje que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le rindió a ese combinado nacional en el Hotel Intercontinental, mediante la entrega de llaves de la ciudad.

La donación de la suma, producto del recaudo de la boletería de este viernes en el marco de la fecha de partidos amistosos de la Fifa, cuando la Selección Colombia y la chilena se enfrenten en el estadio Pascual Guerrero, fue aprobada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“Creo que el fútbol da mucho. Es pasión, pero también es solidario. A través de Conmebol se aprobó la entrega de 1 millón de dólares para beneficio de los damnificados”, manifestó Pablo Milad, quien recibió las llaves de Cali como una distinción que, según expresó, representa el cariño y la hermandad entre ambos países.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, recibió las llaves de Cali. Foto: @alejoeder

Milad también destacó que el compromiso del fútbol debe ir más allá de la competencia deportiva y traducirse en acciones concretas para acompañar a las comunidades que atraviesan momentos difíciles.

“El fútbol tiene que estar con la gente, es apoyado por la gente, mueve pasiones, situaciones extremas, lo afectivo, lo emocional, pero también tiene que estar en un aspecto solidario día a día con las personas que lo necesitan. Todo el corazón de nuestra selección chilena, en conjunto con la Selección colombiana, para ayudar a esta hermosa ciudad”, agregó.

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Por su parte, Alejandro Eder agradeció las muestras de solidaridad del pueblo chileno ante la emergencia que vivió su ciudad.

El mandatario recordó que fue uno de los primeros países en manifestarse tras lo sucedido el 10 de agosto: desde esa nación enviaron 50 toneladas de ayuda humanitaria, que fueron destinadas principalmente a Pereira y al norte del Valle del Cauca.

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“Para los caleños es muy especial recibir a la selección chilena, porque el pueblo de Chile fue de los primeros en reaccionar y acompañarnos durante la tragedia del 10 de agosto. Esta nación respondió de manera inmediata y también envió 50 toneladas de ayudas humanitarias, algo que en nuestro país agradecemos”, señaló el mandatario.

Eder, además, reconoció el compromiso de la Federación Colombiana de Fútbol y de su similar chilena para convertir el encuentro deportivo en una oportunidad de respaldo a las familias afectadas.

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“Los recursos obtenidos en el partido se articularán con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en el marco de la estrategia que adelanta la Alcaldía de Cali para entregar mercados a los damnificados”, concluyó Alejandro Eder.