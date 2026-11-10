Gobernadora del Chocó reveló cómo avanza la entrega de ayudas a damnificados tres meses después del terremoto

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Cordoba Curí, dio a conocer este martes un balance sobre cómo avanzan las entregas de ayudas a los damnificados del terremoto del 10 de agosto y cómo va la reconstrucción de viviendas.

Según la funcionaria, el movimiento telúrico de 7,4 que sorprendió al suroccidente de Colombia hace tres meses dejó afectaciones en 30 de los 31 municipios de ese departamento.

Cifras reveladas luego de la consolidación de las estadísticas de los afectados dejan ver el impacto: 5.221 casas destruidas, 365 instituciones educativas afectadas, al igual que 80 centros de salud y 15 vías.

El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Decenas de casas, iglesias y centros médicos quedaron destruidos. Foto: AFP

Pues bien, según la funcionaria, la atención de la emergencia y la recuperación de la afectación en las familias y en los territorios ha permitido hacer dos entregas de subsidios a nueve mil familias por el orden de 20.000 millones de pesos para pagos de arrendamientos.

“En primer lugar, junto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) se ha logrado la entrega en una primera oportunidad de aproximadamente 8.000 millones de pesos y una segunda entrega de 12.000 millones de pesos que han logrado atender a más de 9.000 familias en el subsidio de arrendamiento para garantizar la dignidad de la gente mientras se avanza en las reparaciones y en la reconstrucciones de vivienda”, explicó.

“La entrega de ayuda humanitaria de emergencia fue lograda gracias a la solidaridad de la gente y del stock de la Gobernación del Chocó, hoy con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estamos recibiendo los insumos para la segunda entrega y también el apoyo helicoportado para comenzar con la subregión Costa Pacífica y el resto de los territorios del departamento”, indicó.

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Frente a las reparaciones y reconstrucciones de viviendas, la gobernadora fue clara en decir que ya hay 600 viviendas priorizadas para una construcción rápida.

“Hay inversiones que vienen de la mano del sector privado, de Argos, de Nicky Jam, de Terpel, de la Primera Dama de la Nación, del Minuto de Dios, entre otros aportantes, que tienen aproximadamente 600 viviendas de construcción rápida priorizadas en los municipios de Quibdó, Condoto, Unión Panamericana y Tadó”, dijo.

Otro de los puntos que destacó la gobernadora Córdoba Curí tiene que ver con un plan piloto denominado El Chocó se recupera mejor, que permite gestionar, en consideración de la mandataria, de una mejor manera la distribución de los materiales de construcción.

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“La Gobernación ha comenzado con un piloto, El Chocó se recupera mejor, que permite que llevemos materiales y mano de obra a las familias, inicialmente en Quibdó, en los barrios de La Fe, en la zona norte, y de El Poblado, en la zona Sur, para garantizar que no solamente se reparen las viviendas sino que se dignifique la vivienda, no vamos a volver al día 10, sino que la vivienda o el establecimiento de comercio debe ser mucho mejor de cómo estaba el día del terremoto”, manifestó.

“En este punto, la iniciativa del Banco de materiales ha sido fundamental, hemos completado dos entregas a los municipios para que beneficien a los ciudadanos”, agregó.

Además, invitó a que se vigile el uso de los recursos en tiempo real en Bancomaterialeschoco.com

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“Finalmente, creemos en el trabajo en equipo que venimos adelantando entre los gobiernos municipales, el gobierno departamental y el gobierno nacional. con instrucción del señor presidente de la República, pero sobre todo del empresariado colombiano, para garantizar que los apoyos las inversiones las donaciones y el interés de que el departamento del Chocó avance, se consolide, en un plan vial que ya está estructurado para el departamento del Chocó y en inversiones específicamente para el empleo, la competitividad, el turismo y la productividad en nuestro departamento”, puntualizó.