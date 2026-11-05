Terror en Chocó: dos muertos, un desaparecido y 258 desplazados por enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció por medio de su cuenta en la red social X los graves enfrentamientos que se vienen presentando en Nuquí entre el Clan del Golfo y el ELN.

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Hasta el momento van dos personas asesinadas, una desaparecida y al menos 258 desplazados en zona rural del municipio de Nuquí.

“Desde el 27 de octubre tuvimos comunicación con Min. Interior frente a una alerta en el resguardo indígena Jurubirá-Chorí. Inmediatamente nos comunicamos con las autoridades municipales, quienes no tenían conocimiento aún del hecho, y con las autoridades indígenas, que se encontraban amedrentadas al momento”, explicó Córdoba-Curi.

De acuerdo con Córdoba-Curi, las primeras informaciones que recibió daban cuenta de las amenazas, pero con el pasar de los días las autoridades conocieron los graves hechos que violan los derechos humanos.

“Posteriormente, se tuvo conocimiento de la afectación concreta de la comunidad de Villa Nueva en el río Jurubirá. La disputa entre el ELN y el EGC generó allí la retención de 5 miembros de la comunidad de los que posteriormente fueron encontradas asesinadas dos personas y una desaparecida”, denunció.

La situación provocó el desplazamiento forzado de 258 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, donde las autoridades comenzaron a coordinar las medidas necesarias para garantizar atención humanitaria.

“La gobernación del Chocó inmediatamente activó la ruta de atención en su rol subsidiario, atendiendo consejo de seguridad y comité de justicia transicional”, señaló.

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia tiene que ver con 16 personas que permanecen en el territorio y estarían expuestas a un riesgo inminente, razón por la cual la Gobernación solicitó la intervención de la Policía Nacional para facilitar su evacuación.

Clan del Golfo hace presencia en Chocó. Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

“Hemos dispuesto además asistencia al municipio de Nuquí con ayuda humanitaria de emergencia y servicios de salud para la atención de las víctimas; y hemos ya solicitado apoyo aéreo a Policía Nacional para la extracción de 16 personas que se encuentran en riesgo inminente dentro del territorio”, manifestó Córdoba-Curi.

También dijo: “Continuaremos apoyando la acción de las autoridades municipales que, como primeros respondientes, lideran la atención y articulación”.

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Finalmente, la gobernadora rechazó los hechos violentos que afectan a las comunidades indígenas y lanzó un contundente mensaje contra las organizaciones criminales.

“Reiteramos nuestro rechazo a la acción violenta de los grupos armados dentro de los territorios de nuestras comunidades. Nuestro departamento pertenece a su gente, no al dominio de ningún grupo ilegal”, expresó.