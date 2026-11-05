El comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazó la entrega de las sanciones por el partido de CD Tenerife vs. FC Andorra, duelo en que el arquero Jesús Owono impactó con su rodilla al delantero Jesús de Miguel, quien horas después falleció por un paro cardiorrespiratorio.

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“Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del juez de Competiciones para las competiciones profesionales, las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife-FC Andorra serán resueltas próximamente”, apuntó en un comunicado oficial.

De momento, Owono sigue sin conocer el castigo que pagará por la jugada puntual en la que salió expulsado.

El informe arbitral es clave para determinar las fechas de sanción y el resultado del compromiso, que terminó abruptamente mientras los servicios médicos atendían a Jesús de Miguel.

Según el acta entregada por el árbitro principal, Manuel Ángel Pérez Hernández, el partido se suspendió al minuto 96 “para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local”.

Pérez Hernández tomó la decisión de no jugar más. “Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes”, dice su informe.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el Tenerife en 2025. Foto: Anadolu via AFP

Owono y sus primeras declaraciones

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, solo ha dado una declaración pública desde la muerte de su colega. En ella aseguró que está abierto a afrontar las sanciones e investigaciones que se están llevando a cabo en España.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, declaró el guardameta, que representa a Guinea Ecuatorial.

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Owono confesó que siente “un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, expresó a través de su club.

Homenaje a Jesús de Miguel en LaLiga

La trágica muerte de Jesús de Miguel ha conmocionado a España. Varias instituciones pidieron que no se disputara la próxima fecha de las competiciones profesionales; sin embargo, solo algunos partidos fueron aplazados hasta nueva orden.

LaLiga anunció que hará un homenaje en todas las canchas a la memoria del jugador fallecido. “Antes de cada partido se guardará un minuto de silencio en su memoria y, en el minuto 9, su dorsal, el juego se detendrá para recordarle”, informó.

“Quedan aplazados los encuentros CD Castellón-SD Eibar, Granada CF-D Tenerife y FC Andorra-RCD Mallorca de LaLiga Hypermotinio, y Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés de Liga Femenina”, agregó la organización.