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Familia de Jesús de Miguel habla por primera vez después de su muerte: hizo llamado

Por medio de un comunicado, los allegados al futbolista rompieron su silencio tras la tragedia en la que perdió la vida.

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Redacción Deportes
5 de noviembre de 2026 a las 8:38 a. m.
Jesús de Miguel y uno de los homenajes que se le han hecho después de su muerte.
Jesús de Miguel y uno de los homenajes que se le han hecho después de su muerte. Foto: AFP

La familia de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un fuerte golpe en el partido entre Tenerife y Andorra, habló por primera vez desde que se confirmó su fallecimiento.

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Manuel Hernández, quien era representante del jugador, leyó un comunicado en nombre de los allegados, justo a las puertas del velatorio para darle el adiós al número 9.

La familia expresó su sentimiento de agradecimiento por las muestras de cariño y respeto que ha recibido mientras atraviesa esta situación tan compleja. “En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús”, manifestó.

No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a los que se están acordando de él”, agregó.

Los allegados al futbolista afirmaron que siempre tendrán presente el cariño que ha recibido Jesús de Miguel y la huella que marcó a lo largo de sus 30 años de vida.

Asimismo, pidieron respeto por su intimidad para poder darle al adiós de una manera tranquila, sin que existan invasiones a su privacidad.

Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere. Entendemos el cariño y el interés y el apoyo que está despertando su pérdida y os estamos muy agradecidos”, comentó.

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Por último, Hernández dejó en claro que nada va a poder llenar el espacio que el número 9 deja entre quienes lo conocieron y tenían alguna relación con él, aunque siempre vivirá en sus corazones y recuerdos.

Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle y por acompañarnos”, concluyó.

Mientras el mundo del fútbol despide a Jesús de Miguel, hay hermetismo por lo que pueda pasar con Jesús Owono, quien fue el que golpeó al delantero durante el partido.