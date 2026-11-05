La familia de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un fuerte golpe en el partido entre Tenerife y Andorra, habló por primera vez desde que se confirmó su fallecimiento.

Fiscalía de España tomaría crucial decisión con Jesús Owono por muerte de Jesús de Miguel: expediente es clave

Manuel Hernández, quien era representante del jugador, leyó un comunicado en nombre de los allegados, justo a las puertas del velatorio para darle el adiós al número 9.

La familia expresó su sentimiento de agradecimiento por las muestras de cariño y respeto que ha recibido mientras atraviesa esta situación tan compleja. “En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús”, manifestó.

“No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a los que se están acordando de él”, agregó.

Los allegados al futbolista afirmaron que siempre tendrán presente el cariño que ha recibido Jesús de Miguel y la huella que marcó a lo largo de sus 30 años de vida.

Asimismo, pidieron respeto por su intimidad para poder darle al adiós de una manera tranquila, sin que existan invasiones a su privacidad.

“Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere. Entendemos el cariño y el interés y el apoyo que está despertando su pérdida y os estamos muy agradecidos”, comentó.

Amigo de Jesús Owono revela cómo reaccionó tras enterarse de la muerte de Jesús de Miguel

Por último, Hernández dejó en claro que nada va a poder llenar el espacio que el número 9 deja entre quienes lo conocieron y tenían alguna relación con él, aunque siempre vivirá en sus corazones y recuerdos.

“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle y por acompañarnos”, concluyó.

Mientras el mundo del fútbol despide a Jesús de Miguel, hay hermetismo por lo que pueda pasar con Jesús Owono, quien fue el que golpeó al delantero durante el partido.