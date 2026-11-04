Amigo de Jesús Owono revela cómo reaccionó tras enterarse de la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, sigue sin dar declaraciones oficiales sobre la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que falleció producto de un golpe sufrido durante un partido de LaLiga Hypermotion.

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El guardameta africano cerró sus redes sociales como consecuencia de las críticas que estaba recibiendo y permanece en silencio a la espera de las sanciones que le podrían caer.

A falta de declaraciones por parte de Owono, el que sí habló fue Lautaro Spatz, jugador del Andorra y amigo cercano del arquero implicado en la tragedia. “Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”, declaró.

Sobre la reacción de Owono tras enterarse de la muerte de Jesús de Miguel, dijo: “Quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido”.

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, agregó Spatz.

Desde el FC Andorra han querido arropar a Jesús Owono en medio de las críticas y el pedido generalizado de sanciones. “En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuenciastan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a lafamilia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida”, apuntó el jugador mencionado.

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Comunicado oficial de Guinea Ecuatorial

Owono está muy afectado por la muerte de su colega y así lo corroboró también el comunicado de la Federación de Guinea Ecuatorial, que le manifestó su apoyo al arquero de 25 años.

“Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesus de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mío propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida”, dice la carta firmada por el presidente Tomás Ndong Micha.

En el pronunciamiento revelaron que Owono “está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”.

Jesús Owono, arquero de FC Andorra y Guinea Ecuatorial. Foto: NurPhoto via AFP

“Desde la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca”, agregó Ndong Micha. “Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”.