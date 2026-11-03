Consecuencias para Jesús Owono, arquero señalado por la muerte de Jesús de Miguel; esto dice la ley

El fútbol mundial está conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, después de un choque aparatoso con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un partido de la segunda división de España.

En los videos se logra ver lo duro que fue el choque entre ambos: el afectado quedó tendido en el suelo sin dar respuesta y requirió asistencia médica de urgencia para estabilizar su salud.

🇪🇸 Tenerife striker Jesús de Miguel Alameda has died after a collision with FC Andorra's goalkeeper Jesús Owono. He was rushed to hospital by medical staff, where he suffered a cardiac arrest before passing away this morning. https://t.co/n3xbNF9bvC — Europa.com (@europa) November 3, 2026

En la madrugada de este martes se reportó que el futbolista falleció a causa de las lesiones sufridas. El deceso se dio en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Ahora bien, en medio de la desolación que existe para familiares, allegados y en general el fútbol ibérico, se abre otra puerta que relaciona a Owono con el grado de responsabilidad en la muerte de su colega.

Listado de consecuencias legales para Owono

Múltiples medios españoles han hecho referencia a las consecuencias legales que podría haber para Owono.

La Razón, en un texto que recientemente publicó, dio a conocer que en el “artículo 142 del Código Penal, en el texto consolidado que publica el BOE, prevé de uno a cuatro años de prisión para quien cause una muerte por imprudencia grave”.

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La lista de castigos se alargaría en caso de que también haya “una multa de tres a 18 meses si la imprudencia es menos grave, aunque esas penas no pueden trasladarse a esta jugada sin una valoración judicial de los hechos”.

De momento, todo parece estar en estudio para determinar si existe el suficiente grado de responsabilidad como para juzgar a Owono.

Según explican en el artículo: “habría que acreditar una infracción penalmente relevante del deber de cuidado, examinar si la salida del portero excedió el riesgo propio de una disputa de balón y establecer una relación causal entre la conducta investigada y la muerte”.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra de la segunda división de España Foto: NurPhoto via Getty Images

Grupo de Homicidios investiga

La Voz de Galicia es otro de los medios de comunicación que ha reportado que la Policía Nacional a través del Grupo de Homicidios lleva a cabo las investigaciones para determinar si juzgan al arquero del FC Andorra.

También hay que decir que en medio de dicha situación en la que es juzgado el golero, cabe mencionar que ha sido víctima de ataques por medio de sus redes sociales.

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Ante las intimidaciones y todo lo sufrido por Owono, este tomó la decisión de clausurar sus canales oficiales para apartarse de los señalamientos.

Será cuestión ahora de qué determina la ley para saber si se aplica algún tipo de juicio a Jesús Owono que lo conlleve a pagar algún tipo de pena en España por la muerte de su colega, Jesús de Miguel.