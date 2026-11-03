Conmebol escogió a Colombia: sede oficial para importante torneo de selecciones en 2027

Colombia se empezó a consolidar como una de las sedes favoritas de la Conmebol. Este año se disputará en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que servirá como medidor para el torneo de selecciones que viene en enero.

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Conmebol anunció que Colombia será la sede del próximo Sudamericano Sub-20, programado del 22 de enero al 7 de febrero de 2027.

Por sexta ocasión, el torneo juvenil se disputará en el país, después de las ediciones de 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023.

“De esta manera, el fútbol colombiano volverá a recibir una competencia continental de selecciones juveniles, en un certamen que representa una instancia importante para el desarrollo de los futbolistas y la proyección de las nuevas generaciones del fútbol sudamericano”, apuntó el comunicado.

Buen rendimiento de local

Siempre que Colombia fue sede del Sudamericano Sub-20 registró buenas presentaciones, entre ellas dos de sus tres títulos en la historia del certamen:

Sudamericano Sub-20 de 1964 : Colombia fue 3.°.

: Colombia fue 3.°. Sudamericano Sub-20 de 1987 : Colombia fue campeón.

: Colombia fue campeón. Sudamericano Sub-20 de 1992 : Colombia fue 3.°.

: Colombia fue 3.°. Sudamericano Sub-20 de 2005: Colombia fue campeón.

Colombia fue campeón. Sudamericano Sub-20 de 2023: Colombia fue 3°.

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Con el compromiso de mantener ese rendimiento en condición de local, la Selección Colombia de César Torres tiene un microciclo programado para noviembre.

Entre las principales novedades del combinado nacional se encuentra Franco Pérez, jugador de Boca Juniors, que es hijo del ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Sebastián Pérez, y prefirió jugar con la Tricolor por encima de la nacionalidad argentina de su familia.

De acuerdo a la tendencia, Colombia debería ser protagonista en el Sudamericano Sub-20 de 2027 y llegar hasta la final. No obstante, como rivales tendrá a las mejores selecciones del continente buscando dar el batacazo.

Las ciudades elegidas por la Conmebol para recibir los partidos todavía no están confirmadas. En la edición de 2023 se utilizaron cuatro estadios en las ciudades de Bogotá y Cali, por lo que Barranquilla y Medellín tienen grandes opciones de acoger el torneo.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) será la encargada de tomar esa decisión en función del calendario de la Liga BetPlay y los conciertos que desde ya están programados para el año entrante.

La Selección Colombia en el último Sudamericano Sub-20 que se realizó en el país. Foto: Colprensa

¿Qué se juega en el Sudamericano Sub-20 de 2027?

Este es el segundo torneo más importante organizado por la Conmebol, después de la Copa América. En el Sudamericano Sub-20 se definen los cupos al Mundial de la categoría que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Sudamérica tiene cuatro cupos disponibles para dicho torneo, tiquetes que se entregarán a los mejores clasificados del hexagonal final.