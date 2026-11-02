Así quedó la grama de El Campín luego del concierto de Ryan Castro, según Sencia

Este sábado 31 de octubre, el cantante de reguetón Ryan Castro dio un concierto en el estadio El Campín. Así como lo hizo BTS, el escenario del reguetonero estuvo en la mitad de la cancha, por lo que ahora preocupa el estado de la gramilla para el fútbol.

Contraloría investiga el contrato del estadio El Campín y el mantenimiento de la gramilla

Millonarios F.C. tiene programado su próximo partido en El Campín el próximo miércoles, 4 de noviembre, e inevitablemente llegan las dudas sobre la disposición del césped para jugar fútbol profesional, luego de que hace aproximadamente un mes este mismo equipo tuviera que aplazar su juego frente a Once Caldas por las malas condiciones de la cancha.

Entonces, Sencia —la empresa administradora del estadio y su remodelación— quedó en el ojo del huracán y desde diferentes frentes cuestionaron su gestión con El Campín. Atribuyeron a ellos la responsabilidad sobre el mal estado de la cancha, luego de que se prestara el escenario para que cantara la banda de K-Pop BTS.

Ahora, luego de que la música haya pasado por el escenario, Sencia compartió las imágenes de quedó el césped 24 horas después del evento musical.

Estadio El Campín luego del concierto de Ryan Castro. Foto: IG/Sencia

“La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas. Se observan marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración, asociadas a la cobertura temporal y a la reducción de exposición a la luz natural”, informó Sencia.

En cuanto al desmonte del concierto, la empresa informó: “A las 3:00 a. m. iniciaron las labores de desmontaje de la infraestructura del espectáculo. En tan solo 13 horas, a las 4:00 p. m., se completó el 100 % del desmontaje”.

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Aseguraron que en los próximos tres días se intensificarán las labores de mantenimiento y acondicionamiento de la gramilla. Para ello utilizarían riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las necesidades de la superficie, con el fin de que el fútbol pueda llevarse a cabo tal y como lo tienen calculado los bogotanos y la Dimayor.

Queda ver los resultados de los trabajos de Sencia el próximo miércoles, cuando el balón vuelva a rodar sobre el césped de El Campín. Una mala cancha no solo impide que se desarrolle el juego por las formas, sino por la integridad de los jugadores.