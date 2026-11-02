Papá de Jaime Esteban Moreno le respondió a Juan Carlos Suárez tras pedir perdón por matar a su hijo: “Desde hace un año”

Jaime Alberto Moreno, papá de Jaime Esteban Moreno, habló tras un año del crimen de su hijo y reaccionó a las palabras que Juan Carlos Suárez, uno de los asesinos, dijo en medio de una entrevista.

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El procesado, que fue una de las personas que agredió a la víctima la madrugada del 31 de octubre del año anterior, rompió su silencio y, entre otras cosas, le pidió perdón a la familia del joven universitario.

“Pido perdón con todo mi corazón y mi alma, pido perdón por el dolor causado. Quiero que la gente sepa que nunca quise que nada de esto sucediera”, expresó en diálogo con el podcast Conducta delictiva.

Suárez sostuvo que su objetivo nunca fue acabar con la vida de su compañero de universidad y dejó claro que hoy está muy arrepentido de lo que hizo junto a Ricardo González.

Juan Carlos Suárez, Jaime Esteban Moreno y el momento en el que le dan la golpiza. Foto: Foto 1: Conducta Delictiva / Foto 2: API / Foto 3: API

En diálogo con La FM, el papá de Jaime Esteban habló por primera vez sobre estas palabras que comentó el asesino de su hijo: “Es lo que esperamos nosotros desde hace un año, desde que él está detenido”, dijo.

“Esas son las palabras que nunca dijeron, la culpa que nunca reconocieron. Y que oportuno por él, por su vida y por su tranquilidad, pueda entrar en ese estado de reconocimiento de culpa y de entendimiento del daño tan gigantesco, tan grande, tan enorme, que hicieron”, agregó.

Jaime Alberto confesó que para su familia la noche de Halloween siempre fue muy importante por lo que es para los niños. Sin embargo, desde el crimen esto cambió y hoy tiene un significado totalmente distinto.

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El padre explicó que junto con sus seres queridos estuvieron en su momento en la Fiscalía en un programa de restauración, fueron cerca de cuatro meses, y en ese tiempo nunca recibieron un mensaje de disculpas por parte de los hoy condenados.

“Siempre que haya arrepentimiento en el alma, que sea de corazón, que sea verdadero, yo creo que la sociedad será mejor porque no es posible que uno cometa un acto tan vil y no tenga un ápice de arrepentimiento”, manifestó.

Por otra parte, el hombre le envió un mensaje a Paola Fernández, conocida con el alias de Kitana, quien también participó en lo ocurrido y se encuentra prófuga de la justicia.

El papá de Jaime Esteban le pidió que se entregue para colaborar de esta forma en el caso. “Tarde que temprano va a ser capturada porque yo tengo plena confianza en las autoridades”, señaló.

“Ella escapando de la justicia lo único que hace es acrecentar la culpa y la condena a la que va a ser llevada por los jueces. Que se entregue, que no es posible que haya incitado a estas bestias a que mataran a mi hijo y ella siga sin responder por sus actos”, añadió.