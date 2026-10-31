Juan Carlos Suárez contó por qué persiguió a Jaime Esteban Moreno para golpearlo cuando él ya se iba: “Me hicieron pensar”

Juan Carlos Suárez, condenado a 37 años por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, habló por primera vez de todo lo ocurrido en aquella fatídica madrugada del 31 de octubre de 2025.

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En diálogo con el podcast Conducta Delictiva, el joven dio su versión de los hechos y explicó, detalle a detalle, cómo se dio todo hasta la muerte del universitario.

Según dijo, el motivo de la agresión fue porque en medio de la fiesta en la que estaban, una mujer aseguró que supuestamente Moreno habría intentado abusar de ello.

Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido confirmado en medio de las investigaciones que se han adelantado. Después de esta acusación, Suárez salió junto con esta joven y otros amigos a un Oxxo para comer algo, es allí donde se encuentran a Jaime Esteban.

En ese momento, le pidió a él y a su amigo que se fueran del sitio. “Cuando dije ‘váyase o lo mato’, era solo para que se fueran y la chica no estuviera allí viéndolo y pasaran cosas indeseables”, contó.

En ese instante, de acuerdo con su relato, le dio un primer golpe a la víctima, tras lo que esta decidió irse del sitio. Hay videos de las cámaras de seguridad del sitio que muestra a Moreno apartándose de allí junto a su amigo.

Otros audiovisuales muestran cuando el hoy condenado corrió hacia la víctima y fue allí donde la comenzó a golpear. Juan Carlos reveló que varias de las personas con las que él iba le comenzaron a hacer comentarios, por lo que esto fue lo que lo motivó a ir detrás de Moreno.

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“Les resultó fácil persuadirme de que prácticamente no había hecho nada. Una de las chicas llegó y me empezó a decir como si no le hubiera pegado, o como si me hubiera quedado corto con él”, expresó.

“Me hicieron pensar como si no hubiera hecho nada respecto a la situación. Así que pensé: ‘Bueno, tal vez no defendí a esta chica lo suficiente’. Así que fui y volví a pegarle”, agregó.

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Esto fue, según él, lo que hizo que terminara golpeando al joven universitario, aunque aseguró que no le pegó lo suficiente como para matarlo, pese a que las autoridades en medio del proceso han dicho lo contrario.

Suárez confesó que está arrepentido de lo que pasó esa madrugada y le pidió disculpas a la familia de Jaime Esteban por lo que hizo.