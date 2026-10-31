Exclusivo: embajador de Rusia en Colombia se despachó sobre la crisis de los helicópteros MI-17 del Ejército. Esto dijo

SEMANA: Embajador Nicolay Tavdumadze, ¿cómo nace la crisis de los helicópteros MI-17 fabricados por su país?

Nikolay Tavdumadze: Después de 2022, cuando empezó la operación especial militar (por la guerra entre Rusia y Ucrania), vimos que la parte colombiana, el Gobierno, en este caso antes del presidente Iván Duque y después Gustavo Petro, decidieron no prorrogar los contratos para el mantenimiento y repuestos de esos helicópteros.

SEMANA: ¿Cuáles fueron las razones para suspender los contratos?

N.T.: Por la parte colombiana decían que no podían hacer la transferencia de dineros porque los productores rusos de esos helicópteros están sancionados por Estados Unidos, así que Colombia no estaba dispuesta a ir adelante en esa dirección. El equipo de SEMANA ha hecho sus investigaciones sobre ese tema y conoce bien la situación.

SEMANA: ¿La empresa de Estados Unidos que contrató el Gobierno Petro para el mantenimiento de los MI-17 estaba certificada por ustedes?

N.T.: Hemos visto que el Ministerio de Defensa de Colombia firmó esos contratos, pero esa compañía no tenía ni características, ni certificación, ni repuestos, ni personal calificado para realizar el mantenimiento de los helicópteros; aun así, transfirieron el dinero público. Claramente fallaron, y ustedes lo saben porque ahora los responsables están bajo investigación, acusados de corrupción.

SEMANA: ¿Saben por qué el exministro de Defensa Iván Velásquez no buscó una salida con ustedes para la crisis de los helicópteros?

N.T.: Yo creo que fue una decisión política la de no contratar a las entidades rusas responsables de garantizar el funcionamiento de esos equipos. El exministro, probablemente, siguió órdenes que recibió en ese sentido y no quiso exponerse. Pero, como vemos, esa decisión llevó a las críticas, porque buscando otras opciones firmaron ese contrato con compañías que no tenían nada que ver con helicópteros rusos.

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SEMANA: ¿Creen que el Gobierno Petro los usó a ustedes como cortina de humo para esconder lo que verdaderamente estaba pasando con los helicópteros?

N.T.: Para mí no sería correcto estar criticando políticas del Gobierno. Solo me refiero a las situaciones que tienen que ver con mi país y con decisiones que tomaron en este caso sobre el tema de helicópteros, que es algo que hemos formado con Colombia desde tiempo atrás y ahora también estamos disponibles para reanudar esa cooperación y garantizar que los helicópteros puedan volar para los intereses de Colombia.

El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay K. Tavdumadze, aseguró que le dieron varias opciones al Gobierno Petro para buscar una salida a la crisis de los helicópteros MI-17, pero no fueron escuchados. Foto: Presidencia

SEMANA: Embajador, ¿estarían dispuestos a ceder temporalmente los derechos de mantenimiento para que Colombia busque una empresa para superar la crisis?

N.T.: No se trata de ceder la posición rusa. Nuestra postura es que nosotros podemos garantizar la disponibilidad para hacer las reparaciones y el mantenimiento de esos helicópteros. Sí hay algunos centros autorizados por parte de los productores en Perú, en India, en África del Sur, en algunos otros países.

SEMANA: ¿Cuál sería la otra opción para superar la crisis? Estados Unidos mantiene las sanciones a las empresas rusas...

N.T.: Si Colombia elige la opción de realizar esos contratos con jugadores que tengan la certificación necesaria para realizarlos, esa opción es viable; pero para nosotros claramente sería correcto realizar lo que fue acordado al momento en que se hicieron los contratos de esos helicópteros, y es que los trabajos de mantenimiento se venían realizando por parte de productores autorizados de Rusia.

SEMANA: Pero Estados Unidos mantiene las sanciones a empresas rusas. ¿Qué otro camino queda?

N.T.: Por nuestra parte, estamos disponibles para buscar una solución satisfactoria, porque ustedes saben que hay una deuda que no se pagó por la parte colombiana por trabajos que ya se hicieron por la parte rusa y que fueron contratados. Y esto es algo que también necesita una solución.

SEMANA: ¿A cuánto asciende esa deuda?

N.T.: Creo que hay 3 millones (dólares) de una deuda que no fue pagada, y otros 5 o 6 millones contratados, de trabajos que todavía no han sido realizados porque no enviaron los motores a Rusia.

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SEMANA: ¿La deuda entonces sería de 9 millones de dólares?

N.T.: Nueve millones de dólares, algo así.

SEMANA: Si Estados Unidos mantiene su posición de no hacer esa excepción, ¿habría alguna otra carta sobre la mesa por parte de ustedes?

N.T.: Hemos puesto todas nuestras cartas sobre la mesa. Lo más importante es nuestra disponibilidad. Si Colombia está interesada en garantizar los vuelos de esos helicópteros en intereses nacionales, creo que hay que afrontar esa situación con Estados Unidos, obteniendo una excepción para realizar las labores necesarias con el fin de garantizar la operación de esos helicópteros.

SEMANA: ¿Cuál sería el riesgo si esos helicópteros siguen volando?

N.T.: El riesgo con los helicópteros que no tienen el certificado de volar puede llevar a eventos trágicos como caída y pérdida de vidas, en este caso del Ejército, que mantiene esos helicópteros en funcionamiento. Yo creo que no se puede permitir un riesgo de ese tipo.

SEMANA: Embajador, ¿cuáles fueron las directrices del presidente Vladímir Putin con Colombia tras el triunfo del presidente Abelardo De La Espriella?

N.T.: La llegada del nuevo presidente es un evento importante; para nosotros, claramente, es tener la posibilidad de promover y fortalecer relaciones bilaterales. No importa qué ideología o qué postura política tenga el presidente de Colombia; para nosotros es importante que el Gobierno tenga la disponibilidad y la voluntad de fortalecer y promover ese relacionamiento bilateral entre Bogotá y Moscú.

SEMANA: ¿Fortalecimiento en qué sectores, por ejemplo?

N.T.: Estamos abiertos a cooperar en cualquier dirección, sea política, económica, cultural, deportiva, de educación, lo que sea; estamos abiertos a cualquier iniciativa que pueda salir por parte de Colombia.

SEMANA: ¿Cómo ve Rusia la cercanía del presidente Abelardo De La Espriella con Donald Trump?

N.T.: Entendemos perfectamente la situación en Colombia, que en particular tiene sus relaciones con países extranjeros y con Estados Unidos; para nosotros eso no es un obstáculo para construir también una buena y amistosa relación entre Rusia y Colombia.

SEMANA: Embajador, sobre el reclutamiento bajo engaños de colombianos para combatir en la guerra en Rusia, ¿qué información tienen?

N.T.: Por la ley rusa les puedo decir que sí, la ley rusa permite a los extranjeros firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Es algo que se hace voluntariamente por parte del Gobierno y no hay engaños. Hemos visto publicaciones que decían que hay redes que hacen reclutamiento de ciudadanos colombianos engañando, no sabemos absolutamente nada sobre esos grupos que hacen reclutamiento.

SEMANA: ¿Pero entonces sí hay colombianos en el Ejército ruso combatiendo de manera voluntaria?

N.T.: Sí, sabemos que hay casos de personas que sí han firmado contratos con el Ministerio de la Defensa y sirven en el ejército de nuestro país.

SEMANA: ¿Se puede llegar al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania con la intermediación de Donald Trump?

N.T.: En cuanto a las negociaciones con ayuda de Donald Trump y su equipo, sí, ahora tenemos un diálogo con ellos. En este caso, Donald Trump está buscando y ayudando a encontrar una solución al conflicto entre nuestro país y Ucrania.

Nosotros nunca hemos rechazado las propuestas de buscar una solución, pero nuestra postura es muy concreta y muy sólida: nosotros no buscamos armisticio, porque eso lo hemos visto en periodos anteriores; Kiev lo utilizó para rearmarse, reestructurar sus esfuerzos y continuar la guerra.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de Rusia frente a la guerra de Irán? ¿Estaría dispuesto el Gobierno ruso a defender a Irán en caso de que Trump vuelva a bombardearlos?

N.T.: Poner la cuestión en ese término, de que Rusia podría proteger a Irán, no es muy correcto. No tenemos un acuerdo con Irán de una ayuda recíproca en caso de agresión. Nosotros estamos en una posición de buscar una solución pacífica para garantizar la seguridad de Irán, porque fue la coalición, en este caso Estados Unidos e Israel, la que ha bombardeado este país bajo el pretexto de que Irán casi podría obtener una bomba atómica. Sin embargo, nunca se comprobó con hechos concretos que Irán tuviera un arma nuclear o que esté cerca de crearla.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de Rusia ante la situación política de Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y qué opina de la operación del pasado 3 de enero?

N.T.: Venezuela es un país amigo de Rusia; tenemos cooperación en distintos sectores con este país. Claramente, una operación como la que fue realizada el 3 de enero, con invasión por parte de un país extranjero con sus Fuerzas Armadas y capturar al presidente de este país también con uso de la fuerza, es algo lamentable.

Es importante que Venezuela tenga la oportunidad de expresar su voluntad de cómo quiere vivir en el futuro, que tenga elecciones libres para elegir sus representantes en el Legislativo y también elegir su presidente. Ahora están hablando sobre una posible agenda futura de elecciones, vamos a ver qué va a pasar, pero nosotros estamos, como siempre, abiertos a una cooperación y mantenimiento de buenas relaciones con el Gobierno de Venezuela.

El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, recordó que la decisión del Gobierno Petro para buscarle una salida a la crisis de los MI-17, con una empresa de Estados Unidos, terminó en un posible caso de corrupción. Foto: Guillermo Torres-SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es la postura de Moscú sobre la libertad de Nicolás Maduro, detenido en una prisión federal junto a su pareja Cilia Flores? ¿Maduro debería ser liberado?

N.T.: Consideramos que él, al momento en que fue preso, ejercía la presidencia de su país y cualquier intervención armada para arrestar a un presidente en ejercicio no entra en el catálogo de relaciones internacionales. No puede ser permitido. Ahora, las acusaciones que los fiscales de Estados Unidos tienen contra distintas personas de Venezuela, y que de acuerdo con sus informaciones hay base para acusar al presidente Maduro y su esposa de involucramiento en eventos de narcotráfico, con todo respeto, creo que es muy dudosa esa acusación. Hay que probar eso en la Corte; en caso contrario, deberían liberar al señor Maduro y su esposa y que tengan la posibilidad de regresar a su país de origen.

SEMANA: ¿Moscú no considera que Maduro sea un dictador, un narcotraficante o integrante del cartel de los Soles, como lo ha manifestado Estados Unidos?

N.T.: No, absolutamente no lo consideramos así, porque no tenemos ninguna prueba de estas cosas. Solamente tenemos algunas informaciones que salieron de los fiscales diciendo que hay alguien, un testigo número A1 o C3, que dice algo acusando al presidente Maduro de estas cosas, pero esas son suposiciones.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de Moscú frente a organizaciones de alto impacto criminal en Colombia que han sido catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos?

N.T.: Para nosotros, las organizaciones que están fuera de la ley deben poner las armas abajo y afrontar las consecuencias de su actividad y decisiones. Si hablamos de Colombia y de su conflicto interno, hemos siempre apoyado los procesos de paz. Rusia, desde el momento en que firmaron el acuerdo los ex-Farc con el presidente Juan Manuel Santos, siempre hemos apoyado ese proceso. Creemos en la opción de buscar una solución pacífica, un acuerdo entre el Gobierno y alguien que está luchando con armas contra fuerzas del orden.

SEMANA: ¿Pero son terroristas?

N.T.: Entre ellos probablemente están los que utilizan terror y pueden ser considerados terroristas. Otros, como el Clan del Golfo y otras organizaciones, son más criminales, son narcotraficantes, y hay que solucionar también esa situación con ellos.

SEMANA: ¿El ELN es una organización terrorista para Moscú?

N.T.: Creo que podría ser considerada así. No sé si utiliza métodos terroristas contra la población. Ahora, oficialmente no puedo decirlo porque no he visto documentos que digan que el ELN está considerado por parte del Gobierno ruso como terrorista.

SEMANA: Otro tema álgido en la región son los rumores de una posible invasión de Estados Unidos a Cuba. ¿Cuál es la posición de Rusia al respecto?

N.T.: Categóricamente, no es algo que se pueda aprobar. Una invasión es absolutamente contraria a las reglas internacionales. Cuando alguien desde Estados Unidos dice que Cuba amenaza a la seguridad de Estados Unidos, es solamente para reír. Cuba no puede amenazar a Estados Unidos y no tiene ninguna intención de hacerlo.

SEMANA: Embajador, en caso de que esto ocurra, ¿Rusia estaría dispuesta a defender de alguna forma militarmente a Cuba?

N.T.: Yo creo que no sería el caso de empezar la guerra, pero estaríamos absolutamente en contra de la utilización de la fuerza por parte de Estados Unidos contra la isla cubana. Es, sin duda, algo que nosotros nunca podemos apoyar.

SEMANA: ¿Estados Unidos, en de Donald Trump, estaría haciendo un uso excesivo de su poder?

N.T.: Creo que sí. En este caso, Estados Unidos es un país con gran poder militar, pero este poder no hay que utilizarlo contra un país como Cuba.

El embajador de Rusia en Colombia dijo que respetan la cercanía del presidente Abelardo De La Espriella con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA/FOTO: AFP

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la expulsión del ciudadano ruso Serguéi Vaguin por presunto espionaje?

N.T.: Inventaron la historia de que este personaje tiene algo que ver con espionaje o con grupos armados colombianos o con los eventos de disturbios públicos en 2021; lo hicieron absolutamente sin fundamento. Sí, fue juzgado por la Fiscalía y por un juez en Colombia por algunas actividades en las que han violado las reglas en apuestas deportivas. Hacían movimientos de dinero y utilizaban el sistema financiero indebidamente. Los tres artículos que ellos habían violado fueron puestos como acusación contra ese personaje y él pasó más de tres años y medio en La Picota; ahora imagínense si algunas de estas acusaciones de espionaje, de contactos con terroristas, con grupos armados, tuvieran algún fundamento. ¿No lo habrían acusado en un juzgado? Claro que sí. Pero no encontraron nada, porque no existía.

De acuerdo con información del Ejército, de no lograrse una salida al mantenimiento de los MI-17, esa capacidad aérea se perdería en los próximos años, afectando las operaciones militares de alto impacto para el país. Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: ¿Rusia ha dado la orden de espiar en Colombia?

N.T.: Por favor. Es una estupidez total. Como dije, invenciones de alguno de sus colegas. Esas cosas presentadas hasta el nivel de presidentes, que dicen esas cosas al micrófono sin que sus subordinados les den las pruebas de que esto es así.

SEMANA: ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo con el expresidente Gustavo Petro, que fue incluido en la Lista Ofac y los constantes escándalos en su contra?

N.T.: Creo que cualquier cosa que pase en un país es algo que debería resolver el país mismo. Por mi parte, no estaría muy correcto emitir opiniones, pero creo que la parte colombiana tiene todas las cartas en orden para esclarecer la situación y verificar si algunas acusaciones tienen fundamento o es algo inventado por opositores políticos del presidente anterior. Así que dejo eso para la parte colombiana.