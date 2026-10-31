“El ELN tiene apetito por los niños de ocho años”: la sentencia que revela la aterradora radiografía del reclutamiento de menores

El reclutamiento de niños a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo resume un juez de forma contundente: “Los niños entre los 8 y los 17 años… eran del apetito de la guerrilla”.

Una sentencia condenatoria en contra del llamado Comando Central del ELN (Coce) advierte que ese grupo narcoterrorista tiene por política el reclutamiento de niños, una estrategia para mantener menores de edad en sus filas y en todas las actividades que requerían los cabecillas, incluso servicios sexuales.

La decisión es clara y directa: los cabecillas del ELN tenían “apetito” por los niños, sin importar su edad. Incluso los que no podían cargar un fusil o un equipo de campaña, algunos de 8 años de edad, eran considerados “mascotas” y usados en actividades diferentes al combate.

La sentencia contra el Comando Central del ELN incluye una condena superior a los 20 años de cárcel y se advierte que ese grupo criminal tenía “apetito” por los niños. Foto: León Darío Peláez-Semana

“Permanecen en el campamento haciendo labores de inteligencia, labores logísticas, ayudando a los quehaceres del campamento porque no tienen suficiente fuerza o capacidad física; no son puestos en tareas de combate”, explicó la sentencia al destacar los testimonios recuperados por los investigadores.

Muchos niños, de acuerdo con la decisión, por su corta edad eran entrenados como “pisa suave”, una especie de escuadrón suicida que se infiltra en campamentos enemigos y en la noche, con el cuerpo pintado de negro o verde, para recuperar información o dejar artefactos explosivos.

“Otros son sometidos a tareas excesivamente riesgosas, como la detección de minas o el transporte de municiones y explosivos, o incluso para operaciones suicidas. Por lo general, reciben el mismo trato que los adultos, incluyendo las violentas ceremonias de inducción y sanciones disciplinarias que incluyen la ejecución extrajudicial”, advierte la decisión.

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La sentencia que confirmó el reclutamiento ilícito de menores a cargo del ELN incluye 60 víctimas, en un promedio de 12 años, aunque los abogados de los cabecillas de esta organización aseguraron, de forma insólita, que los niños llegaban a las filas por su propia voluntad, porque querían incorporarse dado el “gusto por las armas”.

“La respuesta más generalizada de quienes, siendo menores de edad, formaron parte de las filas del ELN, (...) algunos dijeron tener como prioridad el gusto por armas, por buscar mejores condiciones de vida”, señalaron los abogados del Coce.

Los juristas fueron más allá y advirtieron que los niños aterrizaban en la guerrilla, no reclutados, sino convencidos de un supuesto “disgusto con el Gobierno central” y como consecuencia del conflicto armado de cinco décadas. Además, que en muchas regiones del país la única autoridad son los grupos criminales.

Documentación del caso ELN. Foto: Suministrada a SEMANA

Incluso, de forma extraña, advierte la defensa de los cabecillas del ELN que no hay pruebas o evidencias “directas” del reclutamiento ilícito de menores, un argumento que no pasa el examen más simple y básico, de acuerdo con la sentencia, pues en los propios protocolos del ELN se advierte la “incorporación con una supuesta limitación de la edad: desde los 16 años”, aunque la evidencia reveló una contradicción.

“Ellos llevan un registro de todas las personas que ingresan al ELN. Tienen un sistema de información que se llama Sife y está bastante estructurado; se han encontrado, en diferentes casos, evidencia física como cartillas en cuanto al manejo de explosivos, salubridad, técnicas de combate, manejo de masas, charlas políticas”, señalaron los investigadores de la Fiscalía.

El ELN, de acuerdo con la sentencia, no tenía contemplación. Los registros en poder de SEMANA incluyen las entrevistas con las víctimas e integrantes de ese grupo criminal, también el derrotero de los investigadores que lograron reconstruir las escenas de horror con niños sometidos a la selva y víctimas de vejámenes sexuales.

Filas del ELN en campamento. Foto: AFP

La condena contra los cabecillas del ELN señala cómo las niñas que pasaban de ser “mascotas” a combatientes terminan como esclavas sexuales de esos comandantes y, cuando quedaban en embarazo, ordenaban abortos o las asesinaban. La tragedia es peor cuando un cabecilla se interesa en una “mascota”.

“Del maltrato que sufrieron al ingresar a la organización, contaron cómo fueron sometidos a castigos, arduos entrenamientos físicos como entrenamiento militar, consejos de guerra y amenazas, lesiones y abusos sexuales; en el caso de las mujeres, las obligaron a planificar y les practicaron abortos”, explica la decisión del juzgado.

A pesar de los insólitos argumentos de la defensa de los cabecillas del ELN, que asegura que no hay pruebas del reclutamiento de niños en Colombia, el juez incluyó en el expediente la evidencia de que secuestrar y mantener niños en sus filas era una política de esa organización criminal, no hechos aislados.

“Que el ELN tiene una política dirigida a incrementar su pie de fuerza a través de la incorporación de NNA (niños, niñas y adolescentes) a sus filas guerrilleras, práctica reiterada que constituye una política que forma parte del ideario delictivo”, advierte la decisión que dejó condenas por 20 años de cárcel.

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La sentencia fue contundente y se convirtió en una descarnada radiografía de reclutamiento de niños por estas organizaciones criminales en Colombia. La decisión incluyó pronunciamientos de la Corte Constitucional, que advierten cómo los niños llegaban a las filas de insurgencia por presiones y terminaban como esclavos sexuales.

“Son incorporados en calidad de combatientes directos, o bien como cocineros, cargueros, guardias, mensajeros, espías, informantes, guardaespaldas o ‘campaneros’; tanto niños como niñas son, asimismo, utilizados como esclavos sexuales o trabajadores forzados en labores cotidianas”, advierte la condena.

La sentencia tiene las declaraciones de los investigadores de la Fiscalía que por años se encargaron de documentar, registrar y buscar a las víctimas, los niños que fueron reclutados por el ELN y que en la mayoría de edad lograron contar la tragedia de su secuestro y las atrocidades en la selva; muchos fueron asesinados.

El juez dejó en claro que los argumentos y declaraciones de los cabecillas del ELN no solo carecen de veracidad, sino que parecen una burla a las víctimas y a la justicia. En el expediente descansan corroboraciones que incluso despertaron la propia indignación del juez, principalmente cuando tratan de justificar el reclutamiento de niños.

La justicia señala que el ELN usaba a los niños como esclavos sexuales y eran sometidos a vejámenes de los cabecillas. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“¡Qué bondadosos!”, así, con signos de admiración, el juez rechazó la falsa historia de los cabecillas del ELN en la que advertían que los niños de 8 años de edad o con familiares en ese grupo criminal y que fueron reclutados podían regresar a su casa. Nada más alejado de la realidad.

“Aparentemente fue dejado en libertad porque ya tenía un familiar en el interior de las filas del ELN, cuando en este juicio se supo que de muchos casos reclutaron dos y hasta tres miembros (hermanos) de la misma familia”, señala la condena contra los criminales del ELN.

Para la justicia no hay duda, el ELN no solo es un grupo narcoterrorista, sino que los cabecillas, los mismos que salieron condenados con esta decisión, tenían en su radar a los niños, un “apetito” por los menores, mientras sacan comunicados para pedir pista en diálogos de paz con cada gobierno.