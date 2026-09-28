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ELN recluta niños hasta de ocho años de edad. La escandalosa revelación se conoció tras una nueva condena contra los cabecillas

La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de esta organización criminal en los casos de niños reclutados

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Redacción Semana
28 de septiembre de 2026 a las 9:20 a. m.
El reclutamiento en el país se ha disparado en un 300% a lo largo de los últimos cinco años.
El reclutamiento en el país se ha disparado en un 300% a lo largo de los últimos cinco años. Foto: Montaje Semana

Una larga y juiciosa investigación de la Fiscalía logró demostrar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la organización narcoterrorista que asesina líderes sociales, también recluta niños.

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En el curso del proceso, la Fiscalía indicó que al menos 60 niños fueron reclutados en un periodo de tiempo y esos menores tenían edades que estaban entre los 8 y 17 años de edad. La mayoría fueron llevados mediante engaños, falsas promesas, amenazas y hasta violencia física contra sus familiares.

“De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN”, señaló el comunicado de la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas que evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. Todos los elementos de prueba y evidencias sirvieron para lograr la condena.

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Ejército advierte sobre reclutamiento de menores por parte de grupos armados, tras circulación de video que muestra a un joven manipulando un dron que estaría acondicionado con explosivos Foto: Montaje: El País / Fotos: captura de redes sociales - Ejército Nacional

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”, advirtió la Fiscalía.

Un juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión.

“Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión”, advirtió el ente acusador.

En promedio, un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia.,
En promedio, un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia., Foto: Getty Images

Los 11 condenados estaban prófugos y fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas.