ELN recluta niños hasta de ocho años de edad. La escandalosa revelación se conoció tras una nueva condena contra los cabecillas

Una larga y juiciosa investigación de la Fiscalía logró demostrar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la organización narcoterrorista que asesina líderes sociales, también recluta niños.

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En el curso del proceso, la Fiscalía indicó que al menos 60 niños fueron reclutados en un periodo de tiempo y esos menores tenían edades que estaban entre los 8 y 17 años de edad. La mayoría fueron llevados mediante engaños, falsas promesas, amenazas y hasta violencia física contra sus familiares.

“De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN”, señaló el comunicado de la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas que evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. Todos los elementos de prueba y evidencias sirvieron para lograr la condena.

Ejército advierte sobre reclutamiento de menores por parte de grupos armados, tras circulación de video que muestra a un joven manipulando un dron que estaría acondicionado con explosivos Foto: Montaje: El País / Fotos: captura de redes sociales - Ejército Nacional

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”, advirtió la Fiscalía.

Un juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión.

“Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión”, advirtió el ente acusador.

En promedio, un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia., Foto: Getty Images

Los 11 condenados estaban prófugos y fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas.