Un nuevo balance sobre la ofensiva contra las estructuras criminales fue divulgado este lunes, 28 de septiembre, por el presidente Abelardo De La Espriella.

En su cuenta de X, el mandatario aseguró que la Fuerza Pública incautó 1.120 kilos de cocaína en Cúcuta y afectó un laboratorio que, según indicó, estaría relacionado con el ELN.

El anuncio pone nuevamente a Norte de Santander en el centro de las operaciones contra las economías ilegales.

La región, especialmente el área de Cúcuta y el Catatumbo, ha sido escenario de diferentes operativos contra laboratorios y estructuras vinculadas al narcotráfico durante los últimos meses.

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En la publicación, el presidente señaló: “En Cúcuta le arrancamos al ELN 1.120 kilos de cocaína y un laboratorio”.

A continuación, aseguró que durante las últimas 24 horas la Fuerza Pública también afectó otros ocho laboratorios y realizó 19 capturas.

De la Espriella agregó que, desde el 7 de agosto, las autoridades han incautado, según el balance que él mismo divulgó, 111.312 kilos de estupefacientes.

El mandatario acompañó el reporte con un mensaje en el que aseguró que la ofensiva continuará contra las armas, los cabecillas y las finanzas de las organizaciones criminales.

También cerró la publicación con la frase “No les daremos tregua”.

El reporte adquiere relevancia porque Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander han registrado en los últimos meses operaciones contra infraestructuras utilizadas para el procesamiento de cocaína.

En Cúcuta le arrancamos al ELN 1.120 kilos de cocaína y un laboratorio. En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública afectó otros ocho laboratorios y realizó 19 capturas.



Desde el 7 de agosto hemos incautado 111.312 kilos de estupefacientes. Vamos por sus armas, sus cabecillas y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

El 10 de septiembre, por ejemplo, Caracol Radio informó sobre un operativo realizado en la vereda El Ojito, zona rural de Cúcuta, en el que tropas del Ejército, junto con Antinarcóticos y la Sijín de la Policía, destruyeron un laboratorio.

Según las autoridades, fueron neutralizados 490 kilos de clorhidrato de cocaína y 300 kilos de pasta base, además de otros insumos.

De acuerdo con ese reporte, el laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes y las autoridades señalaron que la operación afectó las finanzas del ELN en más de $2.500 millones.

La actividad contra estas estructuras también ha sido reportada previamente por la Presidencia.

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El 13 de septiembre, el Gobierno informó de 19 capturas en distintas operaciones, además de incautaciones de armas, municiones y estupefacientes.

En ese balance, la Presidencia señaló que desde el 7 de agosto se acumulaban 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.

El nuevo mensaje de De la Espriella, por tanto, muestra que la estrategia anunciada por su Gobierno continúa teniendo como uno de sus principales focos el debilitamiento de las fuentes de financiación de los grupos armados y las redes dedicadas al narcotráfico.