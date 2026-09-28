El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo, 28 de septiembre, que alias Robinson Gutiérrez, señalado de ser cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro y quien estaría vinculado al magnicidio del congresista Miguel Uribe Turbay, fue dado de baja por la Fuerza Pública en medio de un operativo en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila.

Luego del anuncio del jefe de Estado, María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, envió un mensaje al presidente De La Espriella tras haber sido dado de baja alias Robinson Gutiérrez.

“Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, fue el mensaje de Tarazona al jefe de Estado, a través de sus historias en Instagram.