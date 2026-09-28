Confidenciales

María Claudia Tarazona envió un mensaje al presidente De La Espriella tras la muerte de alias Robinson Gutiérrez

Este criminal es considerado la mano derecha de Iván Márquez y está vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
28 de septiembre de 2026 a las 8:43 a. m.
María Claudia Tarazona y Abelardo De La Espriella.
María Claudia Tarazona y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA y Presidencia de la República.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo, 28 de septiembre, que alias Robinson Gutiérrez, señalado de ser cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro y quien estaría vinculado al magnicidio del congresista Miguel Uribe Turbay, fue dado de baja por la Fuerza Pública en medio de un operativo en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila.

Luego del anuncio del jefe de Estado, María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, envió un mensaje al presidente De La Espriella tras haber sido dado de baja alias Robinson Gutiérrez.

“Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, fue el mensaje de Tarazona al jefe de Estado, a través de sus historias en Instagram.

El mensaje de María Claudia Tarazona.
El mensaje de María Claudia Tarazona. Foto: Cuenta en Instagram de María Claudia Tarazona.