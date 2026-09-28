Revise sus placas: así está programado el pico y placa en Cali para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre

La Alcaldía de Santiago de Cali compartió la nueva programación del pico y placa que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.

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La prioridad que busca la administración del alcalde Alejandro Eder es brindar un espacio que permita una mejor circulación para los vehículos en la ciudad, además de prevenir cualquier hecho que provoque un accidente de tránsito en el que los actores viales se vean perjudicados.

En Cali, la medida del pico y placa es aplicada solamente a vehículos particulares, en donde se tiene en cuenta el último número que tiene la placa del auto. Refiriéndose al horario, la regulación comienza desde las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

Por otro lado, las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos de que, al ser el comienzo de una semana, programen sus labores con anticipación para evitar algún inconveniente. Adicionalmente, por transitar en las calles con un vehículo que no tiene el permiso de circular, recibirán graves sanciones económicas.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que cometa una infracción deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 28 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 28 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2026 será de la siguiente manera:

Pico y placa Cali. Foto: Secretaria de Movilidad.

Lunes 28 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 29 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 30 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 1 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 2 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 3 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 4 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Cabe mencionar que, si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: