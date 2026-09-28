Se movió la tabla del descenso: victorias de Cúcuta y Alianza cambiaron el panorama

Finalizó la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll, que se jugó del martes 22 al domingo 27 de septiembre, y los resultados tuvieron influencia en la tabla del descenso.

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Algunos de los equipos que jugaron en la fecha 12, y que venían peleando por salir de la parte baja del descenso, ganaron. Por tanto, hubo modificaciones en la zona roja de la competencia.

Tabla del descenso: Cúcuta salió de la zona roja, y Alianza F.C. respira

Hasta el pasado viernes 25 de septiembre, en la noche, la goleada de Boyacá Chicó al Pasto (3-0) había dejado al cuadro ajedrezado fuera de la zona roja, y el colero era Cúcuta con Jaguares.

Sin embargo, el motilón venció 2-1 a Llaneros, y volvió a salir de la zona roja. Por su parte, Alianza F.C. le ganó a Jaguares (2-1), complicando aún más a los felinos.

De momento, los dos equipos que estarían descendiendo, parcialmente, son Jaguares F.C. (20) y Boyacá Chicó (19).

Cúcuta Deportivo no se confía, mientras Internacional de Bogotá y Alianza F.C. tratan de seguir levantando cabeza, en busca de una notoria mejoría de cara al cierre del todos contra todos.

Resultados de la fecha 12 en la Liga BetPlay 2026-ll

Ya se puede hacer un panorama final de cómo quedó la Liga BetPlay, luego de que se completara la fecha 12 en su calendario.

Estos son los resultados hasta ahora:

Martes, 22 de septiembre de 2026

Independiente Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Jueves, 24 de septiembre de 2026

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó 3 - 0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1 - 3 Atlético Bucaramanga

Sábado, 26 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira 0 - 0 Internacional de Bogotá

Cúcuta Deportivo 2 - 1 Llaneros

Junior de Barranquilla 2 - 0 Deportivo Independiente Medellín

Domingo, 27 de septiembre de 2026