Bayern Múnich escuchó a Luis Díaz: prensa alemana revela que van a cumplirle la petición

Bayern Múnich cruza los dedos para que Luis Díaz retome su mejor nivel tras el parón internacional; sin embargo, están pensando en sumar otro fichaje para la banda izquierda en el mercado de invierno.

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Según la prensa alemana, todo corresponde a la petición que el propio Lucho hizo pública en una entrevista para Sky Sports Alemania. El colombiano aseguró que le hubiera gustado tener un suplente natural para poder descansar cuando fuera necesario.

“Por supuesto que siempre quiero jugar; me encanta jugar. Eso es normal. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido. Ayuda mucho cuando las cosas no van bien: entonces tienes a un compañero ahí para ayudarte, y podemos rotar entre nosotros”, fueron sus palabras. “Me habría gustado, pero bueno, no ha sido así”.

Luis Díaz empieza a recargar energías para cambiar el curso de su temporada con el Bayern Foto: NurPhoto via AFP

Nuevo extremo en enero

La dirigencia del Bayern Múnich no tardó mucho en hacer frente a las sensaciones de Luis Díaz y estaría barajando algunos candidatos para fichar en el mes de enero.

Christian Falk, reconocido periodista alemán, aseguró que la opción de contratar un extremo izquierdo sí se contempló durante los últimos meses; sin embargo, los nombres que había disponibles eran muy costosos para las finanzas del club.

Entre esa lista de posibles fichajes estaba el francés Bradley Barcolá, quien finalmente terminó llegando al Liverpool de Inglaterra por un paquete total de casi 150 millones de euros.

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La esperanza del Bayern es que Lucho Díaz recupere las grandes condiciones que demostró la temporada pasada, pero podrían meterse la mano al bolsillo por un nuevo extremo en el mes de enero.

“El gigante alemán dispone de fondos, pero mantiene la cautela en el mercado de fichajes y es poco probable que altere su estructura salarial por un solo jugador. Por ello, el Bayern podría volver a sondear el mercado de extremos, ya sea en enero o el próximo verano, especialmente si Díaz no logra recuperar el nivel que exhibió la temporada pasada”, apuntó Falk.

Bayern Múnich reconoce que está descompensada la nómina en el frente de ataque. Por derecha tiene a Michael Olise y Lennart Karl; como delantero centro cuenta con Harry Kane e Ismael Saibari, mientras que Luis Díaz es el único extremo izquierdo natural.

En los últimos partidos, antes de la fecha FIFA, Vincent Kompany estuvo probando con Saibari e incluso dispuso a Alphonso Davies más adelantado; sin embargo, ninguno ha logrado dar los mismos resultados que se obtuvieron con Díaz en la temporada 2025/26.

Arijon Ibrahimovic era el que venía compitiendo con Lucho Díaz durante los partidos amistosos de pretemporada, pero el conjunto bávaro decidió dejarlo salir a préstamo y tiene contrato con el Augsburg hasta mediados del próximo año.