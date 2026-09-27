La opinión del ‘Pibe’ Valderrama tras el empate de Colombia vs. México: no le gustó y dijo por qué

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama estuvo en el M&T Bank Stadium de Baltimore para presenciar el partido amistoso de la Selección Colombia frente a México. A través de Fútbol de primera, comentó las acciones del compromiso y dio su opinión sobre el empate 1-1.

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el empate de la Selección Colombia: comparó con México

Se movió el ranking FIFA: así quedó la Selección Colombia tras su empate frente a México

“Esperaba más”, declaró Valderrama tras el pitazo final. “El equipo que jugó eran los suplentes del anterior. Fíjese que la defensa es la misma con el volante de marca, que es el mismo, y Richard, que también estaba en la Selección. Pensé que íbamos a jugar mejor fútbol”, opinó.

Para el Pibe, lo único que cambió fue la efectividad de Colombia en el gol convertido por Luis Javier Suárez a los nueve minutos. “Tuvo una y metió una. El problema de nosotros en el Mundial fue ese, tuvimos opciones y no la metimos; aquí tuvimos una y la metimos”, agregó.

Valderrama no quedó contento con el rendimiento de la Selección ante México. “Perdimos fútbol. Eso fue lo que le vi al equipo”, sentenció.

Durante el partido, el Pibe lució analítico en la cabina de radio. Cuando Suárez marcó el gol de la apertura para Colombia, levantó los brazos y festejó como un hincha más de la Tricolor. “Golazo, golazo. Buen centro y la primera que tuvo fue el primer gol del equipo colombiano”, expresó tras el tanto.

Con el gol de Gilberto Mora, que empató el marcador en Baltimore, reaccionó tomando nota en una hoja de papel. Valderrama pensó que la jugada iba a ser anulada por fuera de juego, pero segundos más tarde reconoció la destreza del delantero para eludir a Jhon Janer Lucumí y mandarla al fondo de la red.

Gilberto Mora marcó el gol del empate para México frente a Colombia. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El primer examen de la Selección Colombia en la gira de amistosos por Estados Unidos dejó más dudas que certezas sobre el proyecto de Néstor Lorenzo sin James Rodríguez como principal referente dentro del campo.

El próximo partido de la Tricolor será el viernes, 3 de octubre, enfrentando a la selección de Paraguay en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Ese día se esperan cambios en la nómina titular para ver a algunos jugadores que no tuvieron oportunidad ante México.

Histórico: Colombia logra monumental victoria en el Mundial Femenino Sub-20; Luisa Agudelo se lució

Después de ese duelo ante los paraguayos, todavía le queda un amistoso más a la Selección Colombia. El 6 de octubre enfrentará a Perú en el NU Stadium de Miami, donde Lorenzo podrá sacar conclusiones de este parón internacional.

La Tricolor disputará sus últimos dos partidos preparatorios en el mes de noviembre. Ambos serán contra la selección de Chile: el primero de ellos será en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el otro se realizará en territorio chileno.