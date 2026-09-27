Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el empate de la Selección Colombia: comparó con México

La Selección Colombia empató contra México en su primer amistoso de esta fecha FIFA. Luis Javier Suárez marcó el gol del combinado nacional al minuto 9, mientras que Gilberto Mora decretó la igualdad en el segundo tiempo.

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Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el resultado de este examen en Baltimore. “En la Selección Colombia no hay procesos hace muchos años. Aquí hay proyectos de unos técnicos porque proceso es cuando juntas a todas las selecciones para que jueguen a lo mismo”, declaró en Win Sports.

“Hay un señor que maneja un grupo de jugadores mayores. Aquí no hay una conexión entre una selección y otra, aquí no se ha dictado un estilo”, agregó.

Vélez considera que “no vamos a tener un fútbol serio y altamente competitivo mientras no tengamos un proceso de verdad con una idea, una estructura, con los técnicos comunicados y las selecciones ascendiendo”.

El experimentado periodista opinó sobre lo mostrado ante México. “Lo que sí vi es una constante y es que en Colombia material humano para hacer un equipo competitivo hay. Por ejemplo, dos o tres veces el equipo salió a apretar arriba y resulta que cuando salió a apretar arriba fue cuando ellos nos crearon ocasiones”, explicó.

“Está mal hecha la presión. La presión, si la vamos a hacer colectivamente, hay que hacerla de tal manera que no puedes dejar una puerta abierta para que el adversario salga”, agregó.

Vélez apuntó que lo mejor del partido ante la selección mexicana es que “corrieron todos” y “el equipo estaba comprometido. ”Todavía no hay equipo, son un grupo de jugadores que vienen juntos", añadió.

“A mí la verdad no me disgustó. Creo que hay una buena cantidad de jugadores con la que se pueda hacer un muy buen trabajo”, sentenció.

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La comparación entre Colombia y México

Este domingo, a través de su cuenta oficial de X, Carlos Antonio Vélez hizo una comparación entre el proyecto de la Selección Colombia y las decisiones que viene tomando México con Rafa Márquez como nuevo DT.

“La diferencia entre ellos y nosotros es que México trae huella y nosotros no. Por eso se vieron mejor… Lo de ellos es la continuidad de un trabajo bien hecho mientras lo de nosotros es el comienzo con una base y muchos nuevos para ver si algo funciona como equipo. Una apuesta más", apuntó el comentarista.

Vélez agregó que “ellos lograron una marca en su mundial nosotros no hemos podido establecer un idea de juego. Por eso la continuidad de ellos tiene sentido y se ve mientras lo nuestro es una expectativa rezando para que salga”.