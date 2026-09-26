Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria del Cúcuta y el empate del Pereira

La jornada del sábado 26 de septiembre en la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor dejó movimientos significativos en la tabla de posiciones y en la clasificación del promedio para la permanencia en primera división, previo al desarrollo del compromiso entre Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

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Tabla de posiciones

América de Cali se mantiene como el líder de la Liga BetPlay. Foto: Google

Junior continúa en las últimas posiciones. Foto: Google

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

El primer encuentro de la jornada sabatina, disputado a las 4:00 p. m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, finalizó con un empate 0-0 entre el Deportivo Pereira e Internacional de Bogotá.

Internacional de Bogotá: Tras la igualdad en condición de visitante, el conjunto capitalino ascendió a la casilla número 11 de la Liga BetPlay con 12 puntos acumulados. En cuanto a la tabla del descenso para la próxima temporada, el equipo bogotano se ubica en la posición 16.

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Deportivo Pereira: Con este resultado en casa, el cuadro matecaña quedó posicionado en el puesto 16 de la liga con 8 unidades. Respecto a la tabla del promedio para la permanencia del año entrante, la escuadra risaraldense ocupa la casilla 14.

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros F. C.

En el estadio General Santander, el Cúcuta Deportivo consiguió una victoria 2-1 sobre Llaneros F. C. con anotaciones de Léider Berdugo y Jaime Peralta en el primer tiempo. Por parte del conjunto visitante, el delantero Yorleys Mena convirtió el gol del descuento.

Cúcuta Deportivo: El triunfo le permitió al equipo motilón alcanzar la casilla 12 del campeonato con 12 puntos en 11 partidos disputados. En la tabla del descenso, el resultado fue determinante para salir de las posiciones de pérdida de categoría, superando la casilla del Boyacá Chicó.

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Llaneros F. C.: Pese a la derrota en territorio norteño, el club de Villavicencio se mantuvo en la novena posición de la Liga BetPlay con 14 puntos en 11 compromisos jugados. En la tabla del promedio para el descenso de la siguiente temporada, la escuadra metense figura en la posición número 16.