Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

En la tarde del martes 17 de febrero de 2026, se disputaron dos juegos de la fecha 7 de la Liga BetPlay: en el primer caso, Alianza FC recibió a Cúcuta en condición de local; además, Jaguares jugó contra Independiente Santa Fe.

Alianza vs. Cúcuta

En un juego disputado, los dos equipos buscaron adueñarse del balón; sin embargo, la sobrepoblación del mediocampo no permitió que ninguna de las dos escuadras se impusiera de manera permanente.

A los 13 minutos de juego, Jesús Muñoz le dio la ventaja a los locales; sin embargo, pocos minutos después, Léider Berdugo empató el compromiso desde los 11 metros tras la ratificación del penal por parte del cuerpo arbitral.

Compromiso entre Alianza vs. Cucutá Foto: Alianza Valledupar F.C. vs Cúcuta Deportivo. Fecha 6/Colprensa

Hay que recordar que el compromiso entre los vallenatos y motilones contaba con el elemento adicional de la lucha por no descender entre las dos escuadras que lograron llegar a la máxima categoría del fútbol profesional hace algunos meses.

Con este resultado, los dos equipos quedan en las últimas posiciones del torneo con tres unidades cada uno, lo cual aumenta la presión para las dos escuadras.

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Para la próxima fecha, Alianza visitará a Atlético Nacional en la ciudad de Medellín; por su parte, Cúcuta tendrá que recibir al Deportes Tolima, con el objetivo de retomar el buen ritmo por la lucha de los ocho finalistas del primer torneo del año.

Jaguares recibió a Santa Fe

En los primeros minutos del encuentro, el compromiso se vio detenido por una tormenta eléctrica que se desarrolló en las cercanías del Estadio Jaraguay.

Para la prevención de la salud de los jugadores y de los asistentes, se tomó la medida de resguardarse al interior del recinto hasta que se pudiera garantizar las condiciones de seguridad.

Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria Foto: Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria Andrés López @anlocolsports / @EnLaTribunaCol

Una vez retomado el encuentro, Jaguares se puso en ventaja con un gol de Andrés Rentería, el cual venció la defensa del golero visitante. El cual repitió su presencia en el marcador en los primeros instantes del segundo tiempo.

Faltando pocos minutos para la finalización del compromiso, Jader Maza aumentó la ventaja para los locales, dejando un marcador de 3 goles a 0.

Sin embargo, Santa Fe logró descontar en el tiempo adicional, maquillando el marcador final 3-1.

Con este triunfo, Jaguares llega al noveno lugar con 10 unidades; por su parte, Santa Fe se ubica en el puesto número 15 con solo 7 puntos ganados.

https://www.semana.com/deportes/articulo/millonarios-confirmo-la-lesion-exacta-de-falcao-garcia-parte-oficial-y-cuando-vuelve/202643/

En primer caso, Jaguares visitará a América de Cali el próximo 22 de febrero. Se debe señalar que el equipo felino tiene como objetivo conservar la categoría, luego de haber regresado hace algunos meses tras consagrarse como el mejor conjunto del Torneo BetPlay.

Hay que señalar que Santa Fe será anfitrión de Junior en el estadio El Campín. Cabe señalar que el conjunto capitalino también jugará entre semana frente a Atlético Nacional, en un partido que fue aplazado debido a las condiciones del césped del escenario ubicado en la calle 57.