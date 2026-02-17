Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

Los hinchas de Millonarios recibieron la confirmación del estado médico de Radamel Falcao; por medio de una comunicación oficial, el once capitalino confirmó que la máxima figura de los embajadores deberá hacer un trabajo de rehabilitación para poder regresar al terreno de juego en los próximos días.

La opinión de Chicho Serna que retumba en Atlético Nacional: petición para la Sudamericana

Según el cuerpo médico del equipo, tras las pruebas realizadas en los últimos días, se logró identificar una lesión muscular leve en los isquiotibiales del ariete colombiano.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación", señala Millonarios.

Se espera que el jugador pueda estar disponible en el menor tiempo posible debido a la lesión de Carlos Darwin Quintero hace algunas semanas.

La preocupación del equipo se centra en la cercanía del juego contra el Atlético Nacional el próximo 3 de marzo por la primera fase de la Copa Sudamericana.

A las dolencias de Falcao, se suma la preocupación por el estado de Rodrigo Contreras, el cual también tuvo que enfrentar las pruebas médicas por unas molestias presentadas en el último juego de los capitalinos.

Otros lesionados

La semana pasada, Millonarios informó que el jugador Carlos Darwin Quintero sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, la cual lo tendrá alejado de los terrenos de juego.

“Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”.

Carlos Darwin Quintero, uno de los referentes del plantel de Millonarios en 2026 Foto: @MillosFCoficial

Por el momento, el equipo no ha informado de la evolución de la lesión y de esta manera conocer la actualidad de la delantera bogotana para los próximos encuentros.

Próximos compromisos de Millonarios

En primer caso, Millonarios recibirá a Internacional de Bogotá el sábado 21 de febrero; 3 días después volverá a jugar en condición de local al recibir al Deportivo Pereira, por juego correspondiente a la fecha 9 el cual fue aplazado debido al estado del terreno de juego del estadio El Campín hace algunas semanas.

Liverpool vs. Independiente Medellín: canal y hora para ver el debut en Copa Libertadores

Millonarios vive el mejor momento del año al lograr las victorias contra Águilas y Llaneros. Los hinchas del equipo, por su parte, han logrado comprar más de 25,000 abonos para acompañar el regreso de Falcao al equipo de sus amores.