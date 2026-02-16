Deportes

Liverpool vs. Independiente Medellín: canal y hora para ver el debut en Copa Libertadores

En medio de la crisis de resultados, Alejandro Restrepo se juega su continuidad dirigiendo el partido de ida por la fase 2 en Uruguay.

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 10:48 a. m.
Independiente Medellín arranca su camino en la Copa Libertadores 2026.
Alejandro Restrepo pende de un hilo como director técnico de Independiente Medellín y este martes se enfrenta a una prueba de fuego en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto poderoso enfrentará a Liverpool (URU) en el Estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo, partido programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

La transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN en su señal principal, aunque también estará disponible en la plataforma de Disney+ para usuarios de dispositivos móviles.

Medellín necesita un resultado positivo para definir la serie en casa; sin embargo, viene de empatar contra Deportivo Pereira en condición de local y las sensaciones no son las mejores dentro del camerino.

Alejandro Restrepo, en la cuerda floja

Restrepo salvó su continuidad la semana pasada con esa victoria sobre Cúcuta Deportivo en el General Santander, pero volvió a dejar dudas contra Pereira.

Medellín no encuentra el rumbo que le permitió clasificarse a esta Copa Libertadores y podría quedarse sin técnico dependiendo del resultado de la ida contra Liverpool.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

“Nos ocupa recuperarnos bien. El trabajo se ha hecho, tenemos que ser autocríticos, no nos pueden hacer un gol así, lo hablamos con los futbolistas. Tenemos que corregir, ponernos bien físicamente, porque no hay tiempo para entrenar los detalles”, aseguró el DT.

Hace unos meses parecía que Independiente Medellín tenía argumentos para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, la relación con la hinchada se ha roto por completo.

El sábado pasado hubo pancartas y amago de disturbios en el Atanasio Girardot. La barra principal se manifestó en contra de los directivos, jugadores y cuerpo técnico por la derrota contra Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay 2025 y los resultados en el arranque de la presente campaña.

Protestas en la tribuna popular de Independiente Medellín
Protestas en la tribuna popular de Independiente Medellín Foto: David Jaramillo

El plantel ha intentado blindarse de las críticas para sacar adelante el principal objetivo de este semestre; sin embargo, se viene una seguidilla de partidos que podrían definir mucho para lo que resta de la temporada.

“Como cuerpo técnico debemos ser muy inteligentes para dosificar cargas de algunos jugadores; es un detalle que nos ocupa como cuerpo técnico, ese compromiso internacional hay que competirlo con buena frescura física”, apuntó Restrepo.

El compromiso sigue siendo el mismo, muy a pesar de la crisis. “Tenemos que exigirnos más, tenemos que estar en el grupo de los ocho si queremos jugar otra final y dar un paso importante a nivel internacional, que es el objetivo máximo del club en este inicio de temporada”, agregó el DT.

Liverpool vs. Independiente Medellín: qué canal transmite el partido

  • Fase 2 (ida) - Copa Libertadores 2026
  • Lugar: Estadio Alfredo Víctor Viera
  • Fecha y hora: Martes 18 de febrero, 7:30 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney +

