Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

Radamel Falcao García tiene a los hinchas de Millonarios a la expectativa de conocer la lesión exacta que sufrió contra Llaneros y el tiempo de recuperación.

El Tigre sintió un pinchazo en el posterior de la pierna derecha justo antes de irse al descanso y tuvo que ser retirado en camilla. Aunque luego se levantó para caminar hacia el interior del vestuario, en la parte complementaria fue reemplazado por Jorge Cabezas Hurtado.

Según las declaraciones del técnico Fabián Bustos, la lesión de Falcao da para un tiempo fuera de las canchas. En principio, debería regresar antes del choque por Copa Sudamericana contra Atlético Nacional; sin embargo, todavía falta conocer el diagnóstico del cuerpo médico.

Falcao celebró su cumpleaños

Este domingo, un día después de haberse lesionado, el delantero samario reapareció en redes sociales durante un evento organizado por su esposa Lorelei Tarón para celebrar los 40 años que cumplió el pasado 10 de febrero.

Radamel recibió la visita de amigos y familia en Bogotá. Lo positivo es que se le vio sonriente y sin muestras de dolor relacionadas con la lesión sufrida en la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El experimentado goleador de la Selección Colombia incluso tuvo tiempo para dar un discurso en la tarima y no pudo contener el llanto mientras los asistentes lo aplaudían al unísono. Minutos más tarde, Mackalister Silva tomó la vocería en nombre de Millonarios y le agradeció por haber regresado este año tras seis meses de espera.

En dicha reunión también estuvo Andrés Llinás y hasta el argentino Santiago Giordana, que acudió en muletas por su lesión en la rodilla. “Realmente te admiramos y te queremos. Un feliz cumpleaños y que sean muchos más junto a esta hermosa familia”, fueron las palabras de Mackalister.

Ilusión en Millonarios

Ver a Falcao sonriendo junto a sus hijos y feliz por el evento que le organizó su esposa fue un bálsamo de tranquilidad para la hinchada de Millonarios.

La esperanza del conjunto embajador es que no sea grave el problema que sufrió y pueda retomar muy pronto los entrenamientos con el resto del equipo.

Más allá de lo que puede aportar sobre el campo de juego, Falcao es la voz de liderazgo dentro del camerino y su ausencia en la serie de Copa Sudamericana sería un golpe seco a las aspiraciones del cuadro albiazul.

Lo más seguro es que no estará disponible para el duelo de este sábado frente a Internacional de Bogotá en el Estadio de Techo; sin embargo, Millonarios tiene fondo en el armario para armar la línea de ataque.

Rodrigo Contreras también está pendiente de evolución para determinar si puede jugar o lo guardan por precaución ante la cantidad de partidos que han venido jugando este mes.