Deportivo Cali dio el batacazo de la fecha en el Estadio Palmaseca y frenó en seco la racha victoriosa de Atlético Nacional. Gracias a esta victoria (1-0), Alberto Gamero respira tranquilo y conserva su lugar en el banquillo verdiblanco.

Juan Ignacio Dinneno marcó el único gol del partido para armar la fiesta en territorio vallecaucano. Sobre los 47 minutos de partido, el delantero argentino cazó un centro en el corazón del área y la mandó a guardar con un certero cabezazo a la mano derecha de Harlen Castillo.

El conjunto azucarero logró sacudirse de la derrota sufrida a mitad de semana en Bogotá y le devolvió la sonrisa a su hinchada en condición de local.

Atlético Nacional, por su parte, perdió el invicto que traía en 2026 y desperdició la posibilidad de acercarse a la cima del campeonato local.

Alberto Gamero se salvó

Este partido era determinante para el futuro de Alberto Gamero, quien recibió un espaldarazo de confianza por parte de la dirigencia del Deportivo Cali.

La afición del cuadro verdiblanco estaba pesimista de cara el enfrentamiento ante Atlético Nacional, sin embargo, se convencieron muy rápido de que la victoria era posible.

Lejos de salir a resguardarse, los caleños pelearon por los tres puntos y llevaron peligro al arco rival. El primer tiempo terminó en empate sin goles, aunque con buenas sensaciones para el cuerpo técnico de Gamero.

Lo único que faltaba era convertir las opciones de gol y fue Dinneno el encargado de hacerlo. El argentino recordó sus mejores épocas como goleador del Deportivo Cali, mandando a guardar un cabezazo a la base del vertical derecho.

Al verse por debajo en el marcador, Diego Arias movió el banquillo de Nacional y mandó al campo jugadores de vocación ofensiva como Andrés Sarmiento y Juan Manuel Rengifo. Sobre los 77 minutos se dio el ingreso de Chicho Arango para hacer su debut oficial con la camiseta del onceno verdolaga.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, fecha 7 de la Liga Betplay Foto: Jorge Orozco / El País

Con el rival volcado al ataque, Deportivo Cali gozó de opciones en el contragolpe. Desafortunadamente no tuvieron la suficiente tranquilidad para definir y bajar el martillo.

Pero Atlético Nacional tampoco logró romper el cerrojo y cayó por primera vez en el año.

Tras el pitazo final, Alberto Gamero recibió un abrazo de sus dirigidos y respiró tranquilo con una victoria que llenará de confianza al equipo para los próximos retos que se aproximan en el campeonato local.

Deportivo Cali no solo se mete en la discusión por el grupo de los ocho, sino que da un golpe certero en la tabla del descenso ante sus rivales directos como Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo y Jaguares.