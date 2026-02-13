Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Atlético Nacional marcha a paso firme en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto verdolaga lleva puntaje perfecto en los tres partidos que ha disputado hasta ahora y apunta al liderato cuando recupere los juegos aplazados.

El próximo domingo enfrentarán al Deportivo Cali en condición de visitante, partido que marcaría el debut de Cristian ‘Chicho’ Arango con la camiseta de sus amores.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, confirmó la información adelantada por SEMANA y aseguró que decidieron darle tres sesiones más de entrenamiento antes de su primera oportunidad sobre el campo de juego.

“Chicho viene muy bien y se está preparando. Él se sumó unas semanas después que el grupo y la verdad que en estos entrenamientos vemos un profesional superdispuesto a mejorar y aportar”, declaró el DT.

Arias consideró que era apresurado convocarlo para este partido ante Fortaleza. “Lo mejor era que sumara otras tres sesiones de entrenamientos antes del primer partido que pueda estar con nosotros. Tuvo que ver con la decisión de grupo, pero él está bien”, agregó.

Chicho Arango estuvo implicado en la preparación para el partido por la fecha 6, pero finalmente se quedó por fuera de la lista por decisión técnica asociada a su readaptación física.

Cabe recordar que el delantero antioqueño llegó como fichaje de última hora procedente de San José Earthquakes de los Estados Unidos. Allí no había alcanzado a hacer la pretemporada en su totalidad y por eso ha tardado en debutar.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

En redes sociales se ha mostrado feliz por jugar con el equipo de sus amores y espera que muy pronto le llegue la oportunidad de vestir la camiseta en un juego oficial.

Esa oportunidad le llegaría este domingo en el Estadio Palmaseca, aunque sería como revulsivo para el segundo tiempo. Alfredo Morelos, que viene de hacer doblete, es el llamado a arrancar la temporada como titular en una rivalidad sana por el puesto.

Cristian 'Chicho' Arango, flamante fichaje de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Más declaraciones de Diego Arias

Atlético Nacional goza de salud en el arranque de la Liga BetPlay y eso les permite evitar decisiones apresuradas. Aunque la hinchada está ansiosa por ver a Chicho Arango en el campo, entiende las razones de su ausencia.

Diego Arias felicitó a los jugadores que actuaron contra Fortaleza y consiguieron una nueva goleada en condición de local. “Nosotros estamos en un club que contrata futbolistas de mucha calidad, tenemos la fortuna de contar con muchos jugadores de experiencia y calidad. Dependerá de muchos factores y es importante que sepan que en cualquier momento podrán jugar”, señaló.

“Es nuestra responsabilidad intentar que la mayor cantidad de jugadores tengan participación. No es rotar o cambiar jugadores por cambiar; lo más importante es sentir que en cada partido nuestro equipo es competitivo”, sentenció.