¿Qué pasó con el Chicho Arango? Se conoció el motivo de su ausencia en Atlético Nacional

Cristian ‘Chicho’ Arango quedó por fuera de la convocatoria para el partido de Atlético Nacional vs. Fortaleza por la fecha 6 de la Liga BetPlay, partido programado para este jueves en el Estadio Atanasio Girardot.

Muchos hinchas del cuadro verdolaga compraron su boleta con el anhelo de presenciar el debut de Arango, sin embargo, tendrán que esperar unos días más.

SEMANA conoció que Chicho Arango se encuentra en fase de reacondicionamiento físico, pues no hizo la pretemporada completa con San José Earthquakes y hace apenas unos días está haciendo trabajos bajo las órdenes de Diego Arias.

El cuerpo técnico entiende la urgencia de la hinchada por ver a su flamante fichaje en acción, pero no quiere exponerlo a comentarios o posibles lesiones. El tema de la documentación ya está completamente solucionado.

Atlético Nacional piensa analizar la situación de Chicho Arango con tranquilidad, día a día, esperando el momento perfecto para ponerlo a jugar en esa dupla letal junto a Alfredo Morelos.

Chicho Arango cuenta los días

Una vez cumpla las unidades de entrenamiento que considera su entrenador, Chicho Arango aparecerá en la lista de convocados y saltará al campo para empezar a escribir su historia en el verde paisa.

Lo cierto es que el jugador está asistiendo a los entrenamientos con la mejor disposición y sueña con el momento de enfundarse la camiseta.

Su presencia en la delegación que viajará a enfrentar al Deportivo Cali el próximo domingo todavía está en duda y dependerá de las sensaciones que se tengan en el remate de la semana.

Luego de ese compromiso en Palmaseca, Nacional tiene programado otro partido en condición de local contra Alianza FC el día 21 de febrero.

El conjunto verdolaga debe tres partidos aplazados que todavía están pendientes de acomodar en el calendario de la Dimayor: los rivales son Jaguares (local), Junior (visitante) y Santa Fe (visitante).

El más veces campeón del fútbol colombiano apenas ha jugado dos partidos en el semestre y marcha invicto: goleó a Boyacá Chicó en la primera fecha (4-0) y venció al América de Cali en el clásico (2-1) disputado hace unos días.

Chicho Arango en su presentación oficial como delantero de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Cristian Arango es hincha confeso de Atlético Nacional y lleva toda su carrera esperando por este momento de jugar con la camiseta de sus amores.

De hecho, en atención a medios confirmó que hizo un esfuerzo económico para volver al fútbol colombiano. “En cuanto a lo monetario, sí, son esfuerzos que se hacen, pero yo creo que un esfuerzo monetario vale la pena para vivir el sueño que uno siempre ha querido vivir”, dijo.

“Era un anhelo de muchos años atrás. Gracias al presi y al maestro Fermani se pudo concretar este año. Era un deseo familiar llegar y vestir esta linda camiseta. Es un sueño cumplido”, agregó.