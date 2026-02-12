Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Millonarios recuperó la sonrisa con una victoria por la mínima diferencia contra Águilas Doradas (1-0), mientras que Deportivo Cali dejó escapar los tres puntos y sufrió una remontada a manos de Internacional de Bogotá (3-2).

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

La tabla de posiciones se movió como consecuencia de lo sucedido en territorio capitalino. El conjunto embajador escaló a la casilla número 16 y Deportivo Cali quedó noveno a falta de varios partidos para completar la sexta fecha.

Inter de Bogotá se afianza como líder del campeonato con 13 puntos, empatado en la cima con el Deportivo Pasto.

Este jueves habrá tres partidos más por la Liga BetPlay: Boyacá Chicó recibe a Jaguares, Once Caldas será local contra Junior de Barranquilla y Atlético Nacional vuelve a la acción enfrentando a Fortaleza.

Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Radamel Falcao García tuvo su estreno goleador en este tercer ciclo como jugador de Millonarios. El Tigre marcó de penal sobre los 56 minutos y puso a celebrar a los casi 30.000 hinchas que asistieron al Estadio El Campín.

El técnico Fabián Bustos considera que todavía “falta asociarnos mejor” y corregir algunos errores en defensa. “Vamos a encontrar las sociedades y si no viene nadie porque en los primeros días de marzo cierra el mercado de pases, se verá cuando haya que hacer otros ajustes en otra apertura del libro”, declaró.

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

“Hoy estoy conforme con lo que tengo. Sé que podemos pelear, que vamos a mejorar y que vamos a estar más arriba. Ojalá que la capacidad de los chicos siga demostrando que no estoy equivocado”, apuntó el estratega argentino.

Millonarios consiguió su primera victoria en el campeonato y escapó del fondo de la tabla, aunque todavía no logra convencer a la afición desde el punto de vista futbolístico.

El próximo partido de los embajadores será el sábado, 14 de febrero, enfrentando a Llaneros en condición de local. Esta será la oportunidad perfecta para sumar otros tres puntos y meter presión en el grupo de los ocho mejores.

Millonarios celebró el primer gol de Falcao García en el 2026. Foto: Colprensa

Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali

Por los lados del Deportivo Cali no hubo buenas noticias. El equipo dirigido por Alberto Gamero desaprovechó la ventaja que tuvo en dos ocasiones y permitió la remontada ante Internacional de Bogotá.

Steven ‘Tití’ Rodríguez marcó el gol de la apertura, antes que Carlos Vivas decretara el empate.

En el segundo tiempo, Johan Martínez le devolvió la ventaja al cuadro azucarero. Todo parecía tranquilo para el Deportivo Cali hasta que, en menos de dos minutos, se le escapó el partido gracias al golazo de Larry Vásquez y el tanto decisivo de Juan David Valencia.

“Hoy fue un partido atípico. Teníamos un partido para ganar e hicimos todo por ganarlo. Pienso que hubo descuidos en los dos últimos goles porque Internacional no nos estaba incomodando. Teníamos el control del partido“, analizó Alberto Gamero.

Deportivo Cali volverá a jugar el próximo domingo, recibiendo a Atlético Nacional en el clásico de verdes.