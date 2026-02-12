Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Resultados, reacciones y todo lo que sucedió en los partidos de la fecha 6 disputados en la tarde-noche del miércoles.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

12 de febrero de 2026, 6:48 a. m.
Falcao marcó para Millonarios y Deportivo Cali se dejó remontar en dos minutos.
Falcao marcó para Millonarios y Deportivo Cali se dejó remontar en dos minutos. Foto: Colprensa

Millonarios recuperó la sonrisa con una victoria por la mínima diferencia contra Águilas Doradas (1-0), mientras que Deportivo Cali dejó escapar los tres puntos y sufrió una remontada a manos de Internacional de Bogotá (3-2).

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

La tabla de posiciones se movió como consecuencia de lo sucedido en territorio capitalino. El conjunto embajador escaló a la casilla número 16 y Deportivo Cali quedó noveno a falta de varios partidos para completar la sexta fecha.

Inter de Bogotá se afianza como líder del campeonato con 13 puntos, empatado en la cima con el Deportivo Pasto.

Este jueves habrá tres partidos más por la Liga BetPlay: Boyacá Chicó recibe a Jaguares, Once Caldas será local contra Junior de Barranquilla y Atlético Nacional vuelve a la acción enfrentando a Fortaleza.

Deportes

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Deportes

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Deportes

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Deportes

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Deportes

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Deportes

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Deportes

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Deportes

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

Deportes

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Radamel Falcao García tuvo su estreno goleador en este tercer ciclo como jugador de Millonarios. El Tigre marcó de penal sobre los 56 minutos y puso a celebrar a los casi 30.000 hinchas que asistieron al Estadio El Campín.

El técnico Fabián Bustos considera que todavía “falta asociarnos mejor” y corregir algunos errores en defensa. “Vamos a encontrar las sociedades y si no viene nadie porque en los primeros días de marzo cierra el mercado de pases, se verá cuando haya que hacer otros ajustes en otra apertura del libro”, declaró.

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

“Hoy estoy conforme con lo que tengo. Sé que podemos pelear, que vamos a mejorar y que vamos a estar más arriba. Ojalá que la capacidad de los chicos siga demostrando que no estoy equivocado”, apuntó el estratega argentino.

Millonarios consiguió su primera victoria en el campeonato y escapó del fondo de la tabla, aunque todavía no logra convencer a la afición desde el punto de vista futbolístico.

El próximo partido de los embajadores será el sábado, 14 de febrero, enfrentando a Llaneros en condición de local. Esta será la oportunidad perfecta para sumar otros tres puntos y meter presión en el grupo de los ocho mejores.

Millonarios celebró el primer gol de Falcao García en el 2026.
Millonarios celebró el primer gol de Falcao García en el 2026. Foto: Colprensa

Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali

Por los lados del Deportivo Cali no hubo buenas noticias. El equipo dirigido por Alberto Gamero desaprovechó la ventaja que tuvo en dos ocasiones y permitió la remontada ante Internacional de Bogotá.

Steven ‘Tití’ Rodríguez marcó el gol de la apertura, antes que Carlos Vivas decretara el empate.

En el segundo tiempo, Johan Martínez le devolvió la ventaja al cuadro azucarero. Todo parecía tranquilo para el Deportivo Cali hasta que, en menos de dos minutos, se le escapó el partido gracias al golazo de Larry Vásquez y el tanto decisivo de Juan David Valencia.

“Hoy fue un partido atípico. Teníamos un partido para ganar e hicimos todo por ganarlo. Pienso que hubo descuidos en los dos últimos goles porque Internacional no nos estaba incomodando. Teníamos el control del partido“, analizó Alberto Gamero.

Deportivo Cali volverá a jugar el próximo domingo, recibiendo a Atlético Nacional en el clásico de verdes.

Más de Deportes

Max Eberl se deshizo en elogios para Luis Díaz

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Falcao marcó para Millonarios y Deportivo Cali se dejó remontar en dos minutos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

Juan Dinenno lamenta una opción de gol ante Inter de Bogotá.

La tabla del descenso tras la derrota de Deportivo Cali ante Inter de Bogotá: preocupación en Gamero

Momento en que Jhon Lucumí sale de la cancha.

Preocupación en Colombia: primer reporte médico de Jhon Lucumí tras salir lesionado en la Copa Italia

Lewis Hamilton piloto de Ferrari

Fórmula 1: Hamilton lanza fuerte mensaje en los test de pretemporada

Falcao García celebra su primer gol en el 2026.

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Linda Caicedo celebra ante el París FC / Momento del remate en la Champions.

Linda Caicedo se luce con gol y asistencia y acerca al Real Madrid al título de Champions League

Momento del gol de Falcao.

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

Erling Haaland y Arne Slot.

La tabla de la Premier League: Manchester City presiona al Arsenal y el Liverpool de Slot sobrevive

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Radical decisión del DT de Millonarios con Falcao García minutos antes del partido contra Águilas Doradas

Noticias Destacadas