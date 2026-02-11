Deportes

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

El conjunto cardenal busca sus dos últimos refuerzos para disputar la Copa Libertadores 2026.

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 9:02 a. m.
Brian Ocampo juega en el Cádiz CF y es el principal objetivo de Independiente Santa Fe.
Brian Ocampo juega en el Cádiz CF y es el principal objetivo de Independiente Santa Fe. Foto: Getty Images

Independiente Santa Fe sumó otro nombre a su baraja de candidatos para reforzar el ataque. Aprovechando que todavía tiene un cupo libre entre los extranjeros, el conjunto cardenal tocó la puerta del Cádiz y pretende dar un golpe sobre la mesa.

En las últimas horas surgió el nombre de Brian Ocampo, extremo uruguayo que estuvo bajo las órdenes de Pablo Repetto en el Club Nacional (URU).

Ocampo, de 26 años, tiene contrato con el Cádiz hasta mediados de 2026 y podría ser el reemplazo perfecto para Harold Santiago Mosquera.

No es una operación fácil por las diferencias económicas entre el fútbol colombiano y la segunda división de España; sin embargo, las negociaciones están en marcha.

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

El grave problema que se le presentó al fichaje de Edwin Cetré en Boca Juniors: traspaso caído

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Campeón en 2017 con Millonarios llegaría a Santa Fe: revelan interés por el atacante

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

“Desde Uruguay me confirman que Santa Fe está interesado en contratar a Brian Ocampo. El extremo de 26 años mantiene contrato hasta junio con Cádiz CF de la segunda división de España", informó el periodista Mariano Olsen.

Repetto es la clave

Un fichaje de estas características sería muy difícil de afrontar para Independiente Santa Fe; sin embargo, la gestión de Repetto es fundamental para que se haga realidad.

Brian Ocampo lleva en el Cádiz desde 2022 y usa la camiseta número ‘10’ en la espalda.

Esta temporada ha disputado 18 partidos oficiales en LaLiga Hypermotion, anotando un total de tres goles. Es cierto que ha venido perdiendo protagonismo como titular, pero es considerado como un revulsivo por el técnico Gaizka Garitano.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el valor de mercado para Brian Ocampo es de 1 millón de euros.

Santa Fe no estaría interesado en pagar la cláusula de salida, sino en lograr un préstamo por lo que queda de este año. La posible llegada del extremo uruguayo ha generado ilusión entre los hinchas del cuadro cardenal, que piden a gritos un extremo de quilates para disputar la Copa Libertadores.

LA CORUNA, SPAIN - JANUARY 04: Brian Ocampo of Cadiz CF reacts during the LaLiga Hypermotion match between RC Deportivo La Coruna and Cadiz CF at Abanca-Riazor on January 04, 2026 in La Coruna, Spain. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)
Brian Ocampo, extremo uruguayo del Cádiz CF Foto: Getty Images

1.2 millones de dólares por Brayan Ceballos

Al tiempo que adelantan negociaciones para traer al extremo que quiere Pablo Repetto, la dirigencia de Santa Fe está tratando de concretar el fichaje de Brayan Ceballos como refuerzo de lujo para la línea defensiva.

Hace unos días, el presidente Eduardo Méndez confirmó que tienen un acuerdo con el jugador para comprar sus derechos deportivos y traerlo de regreso a Colombia.

New England Revolution, equipo dueño del pase, pide una suma que asciende hasta 1.2 millones de dólares.

El compromiso de Santa Fe sería pagar esa suma en tres años, lo que convertiría a Brayan Ceballos en el futbolista más caro en toda la historia del conjunto capitalino.

De momento, la venta de abonos para la Copa Libertadores se está moviendo bien y habría sensaciones positivas para ejecutar el negocio.

