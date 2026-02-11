Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

Independiente Santa Fe sumó otro nombre a su baraja de candidatos para reforzar el ataque. Aprovechando que todavía tiene un cupo libre entre los extranjeros, el conjunto cardenal tocó la puerta del Cádiz y pretende dar un golpe sobre la mesa.

En las últimas horas surgió el nombre de Brian Ocampo, extremo uruguayo que estuvo bajo las órdenes de Pablo Repetto en el Club Nacional (URU).

Ocampo, de 26 años, tiene contrato con el Cádiz hasta mediados de 2026 y podría ser el reemplazo perfecto para Harold Santiago Mosquera.

No es una operación fácil por las diferencias económicas entre el fútbol colombiano y la segunda división de España; sin embargo, las negociaciones están en marcha.

“Desde Uruguay me confirman que Santa Fe está interesado en contratar a Brian Ocampo. El extremo de 26 años mantiene contrato hasta junio con Cádiz CF de la segunda división de España", informó el periodista Mariano Olsen.

Repetto es la clave

Un fichaje de estas características sería muy difícil de afrontar para Independiente Santa Fe; sin embargo, la gestión de Repetto es fundamental para que se haga realidad.

Brian Ocampo lleva en el Cádiz desde 2022 y usa la camiseta número ‘10’ en la espalda.

Esta temporada ha disputado 18 partidos oficiales en LaLiga Hypermotion, anotando un total de tres goles. Es cierto que ha venido perdiendo protagonismo como titular, pero es considerado como un revulsivo por el técnico Gaizka Garitano.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el valor de mercado para Brian Ocampo es de 1 millón de euros.

Santa Fe no estaría interesado en pagar la cláusula de salida, sino en lograr un préstamo por lo que queda de este año. La posible llegada del extremo uruguayo ha generado ilusión entre los hinchas del cuadro cardenal, que piden a gritos un extremo de quilates para disputar la Copa Libertadores.

Brian Ocampo, extremo uruguayo del Cádiz CF Foto: Getty Images

1.2 millones de dólares por Brayan Ceballos

Al tiempo que adelantan negociaciones para traer al extremo que quiere Pablo Repetto, la dirigencia de Santa Fe está tratando de concretar el fichaje de Brayan Ceballos como refuerzo de lujo para la línea defensiva.

Hace unos días, el presidente Eduardo Méndez confirmó que tienen un acuerdo con el jugador para comprar sus derechos deportivos y traerlo de regreso a Colombia.

New England Revolution, equipo dueño del pase, pide una suma que asciende hasta 1.2 millones de dólares.

El compromiso de Santa Fe sería pagar esa suma en tres años, lo que convertiría a Brayan Ceballos en el futbolista más caro en toda la historia del conjunto capitalino.

De momento, la venta de abonos para la Copa Libertadores se está moviendo bien y habría sensaciones positivas para ejecutar el negocio.