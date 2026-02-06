Deportes

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Eduardo Méndez habló claro y le puso condiciones a la hinchada para terminar de concretar el acuerdo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de febrero de 2026, 2:59 p. m.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe

Brayan Ceballos está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El defensor central de New England Revolution lleva varias semanas negociando con el conjunto cardenal y llegó a un acuerdo que solo se hará realidad si hay buen movimiento de venta en los abonos para la Copa Libertadores 2026.

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Así lo anunció Eduardo Méndez, presidente del conjunto cardenal, en declaraciones para el programa de Carlos Antonio Vélez.

“Mañana vamos a lanzar el plan de abono para la Copa Libertadores y se comenzarán a vender el domingo. Vamos a ver la reacción de la gente. El defensor central está negociado, pero como es costumbre mía, no me quiero comprometer y estoy esperando la reacción de nuestra hinchada para comprometer esos futuros ingresos”, declaró.

La otra necesidad identificada por el cuerpo técnico de Pablo Repetto es un extremo por derecha. “También lo tenemos charlado”, indicó.

Deportes

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

Deportes

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Deportes

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Deportes

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Deportes

Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Ciclismo

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

Deportes

Primer pronunciamiento de Omar Pérez tras superar el infarto: reveló detalles de su salud

Deportes

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Deportes

Omar Pérez sufrió un infarto: comunicado oficial sobre la salud del ídolo de Santa Fe

Brayan Ceballos pertenece a New England Revolution y su compra rondaría los 500.000 dólares por un porcentaje de los derechos. Esta negociación pareció caerse a finales de enero, pero revivió en los últimos días por la insistencia de Repetto en sumarlo a la plantilla.

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos
Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

Méndez puso condiciones

Santa Fe había puesto sobre la mesa una cantidad mucho menor, que fue rechazada por el conjunto estadounidense con sede en Massachusetts.

De hecho, el rojo capitalino contrató a Juan Sebastián Quintero como refuerzo para la defensa y parecía olvidarse de Ceballos. No obstante, la oportunidad renació y ahora está más cerca que nunca.

La única condición es que la hinchada agote los abonos para la Copa Libertadores, cosa que no sucedió en la Liga BetPlay. “Quiero responsablemente hacerlo, de acuerdo a como nos responda nuestra afición sin comprometer el patrimonio y la estabilidad de la institución”, señaló.

Santa Fe definió lo del partido contra Atlético Nacional: comunicado y decisión oficial

“Estamos pensando en eso para no adquirir responsabilidades que después no podamos cumplir. Como siempre ha sido costumbre de esta administración trabajar para cumplir y formar bases sólidas”, explicó.

Méndez confirmó que a Brayan Ceballos “hay que comprarlo” y para eso “toca pagar muy buenos dineros”. Es ahí donde la hinchada jugará un papel fundamental.

“Si no conseguimos los recursos, preferimos no adquirir la inestabilidad del grupo y del club. Estoy hablando de Ceballos, que pertenece a la MLS, y solo nos lo venden. Está negociado en palabra para diferir su pago en tres años”, estableció.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe ya tiene asegurados sus tres partidos para la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde seguramente se enfrentará a clubes de mayor poderío económico, como sucede en Brasil o Argentina.

Aunque la hinchada no estuvo contenta con algunos de los refuerzos y jugadores que se fueron, el equipo viene respondiendo con el título de la Superliga y cuatro partidos sin perder por el torneo local.

Más de Deportes

James presentado en Minnesota United.

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia looks on during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Martín de Francisco y Hernán Peláez.

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Emilio Aristizábal, delantero de Atlético Nacional.

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Luis Suárez sorprendido por la fractura de un rival.

Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Nairo Quintana vuelve al ruedo en el Tour de Omán, junto a cuatro colombianos.

¿Por qué Nairo Quintana no está en los Nacionales de Ruta? Se confirmó la verdadera razón

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern M�nchen and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la lucha por la Bundesliga

James Rodríguez está preparando el anuncio oficial como nuevo jugador de Minnesota United.

James Rodríguez se pronunció tras su llegada a Minnesota: este es el primer mensaje oficial

Luis Díaz y Christian González.

Impacto en Colombia por el particular regalo de Luis Díaz a Christian González antes del Super Bowl

Noticias Destacadas