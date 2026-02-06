Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Brayan Ceballos está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El defensor central de New England Revolution lleva varias semanas negociando con el conjunto cardenal y llegó a un acuerdo que solo se hará realidad si hay buen movimiento de venta en los abonos para la Copa Libertadores 2026.

Santa Fe se pronuncia por el infarto que sufrió Omar Pérez: sentidas palabras

Así lo anunció Eduardo Méndez, presidente del conjunto cardenal, en declaraciones para el programa de Carlos Antonio Vélez.

“Mañana vamos a lanzar el plan de abono para la Copa Libertadores y se comenzarán a vender el domingo. Vamos a ver la reacción de la gente. El defensor central está negociado, pero como es costumbre mía, no me quiero comprometer y estoy esperando la reacción de nuestra hinchada para comprometer esos futuros ingresos”, declaró.

La otra necesidad identificada por el cuerpo técnico de Pablo Repetto es un extremo por derecha. “También lo tenemos charlado”, indicó.

Brayan Ceballos pertenece a New England Revolution y su compra rondaría los 500.000 dólares por un porcentaje de los derechos. Esta negociación pareció caerse a finales de enero, pero revivió en los últimos días por la insistencia de Repetto en sumarlo a la plantilla.

Brayan Ceballos ante Luis Suárez en la MLS de los Estados Unidos Foto: Getty Images

Méndez puso condiciones

Santa Fe había puesto sobre la mesa una cantidad mucho menor, que fue rechazada por el conjunto estadounidense con sede en Massachusetts.

De hecho, el rojo capitalino contrató a Juan Sebastián Quintero como refuerzo para la defensa y parecía olvidarse de Ceballos. No obstante, la oportunidad renació y ahora está más cerca que nunca.

La única condición es que la hinchada agote los abonos para la Copa Libertadores, cosa que no sucedió en la Liga BetPlay. “Quiero responsablemente hacerlo, de acuerdo a como nos responda nuestra afición sin comprometer el patrimonio y la estabilidad de la institución”, señaló.

Santa Fe definió lo del partido contra Atlético Nacional: comunicado y decisión oficial

“Estamos pensando en eso para no adquirir responsabilidades que después no podamos cumplir. Como siempre ha sido costumbre de esta administración trabajar para cumplir y formar bases sólidas”, explicó.

Méndez confirmó que a Brayan Ceballos “hay que comprarlo” y para eso “toca pagar muy buenos dineros”. Es ahí donde la hinchada jugará un papel fundamental.

“Si no conseguimos los recursos, preferimos no adquirir la inestabilidad del grupo y del club. Estoy hablando de Ceballos, que pertenece a la MLS, y solo nos lo venden. Está negociado en palabra para diferir su pago en tres años”, estableció.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe ya tiene asegurados sus tres partidos para la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde seguramente se enfrentará a clubes de mayor poderío económico, como sucede en Brasil o Argentina.

Aunque la hinchada no estuvo contenta con algunos de los refuerzos y jugadores que se fueron, el equipo viene respondiendo con el título de la Superliga y cuatro partidos sin perder por el torneo local.