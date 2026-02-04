Deportes

Santa Fe definió lo del partido contra Atlético Nacional: comunicado y decisión oficial

El conjunto cardenal acató las medidas tomadas tras la reunión de Dimayor, los otros clubes implicados y Sencia.

Sebastián Clavijo García

4 de febrero de 2026, 2:39 p. m.
Santa Fe vs. Atlético Nacional se iba a jugar este sábado 7 de febrero.
Santa Fe vs. Atlético Nacional se iba a jugar este sábado 7 de febrero. Foto: Cristian Bayona

Independiente Santa Fe confirmó el aplazamiento del partido contra Atlético Nacional, válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay y programado inicialmente para este sábado 7 de febrero.

A través de un comunicado oficial anunciaron la decisión y enviaron un mensaje por el estado de la gramilla en El Campín, principal razón para cambiar la fecha.

De acuerdo con el comunicado emitido por la DIMAYOR, el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no se disputará en la fecha inicialmente programada, por los motivos expuestos por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano“, indicó el club capitalino.

La fecha tentativa sería el 25 de febrero; sin embargo, todo depende del calendario y la aprobación por parte de Atlético Nacional, que tiene otros dos partidos aplazados contra Jaguares y Junior de Barranquilla.

“Agradecemos a Sencia que cumpla con lo manifestado el día de ayer en rueda de prensa y que, de cara al futuro, se priorice el buen desarrollo del fútbol, y especialmente la salud e integridad de los jugadores”, sentenció el documento firmado por Independiente Santa Fe.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: @SantaFe

Santa Fe levanta la voz

Después de mucho esperar que el estado de la cancha mostrara mejoría, Santa Fe y Millonarios perdieron la paciencia. Ambos clubes manifestaron su preocupación a través de jugadores, entrenadores y hasta miembros de la junta directiva.

En el comunicado oficial también se manifiesta la necesidad de tener la cancha de El Campín en óptimas condiciones. “Nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la CONMEBOL, los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar condiciones adecuadas para el fútbol colombiano en general“, explica Santa Fe.

“Al señor Alcalde, le agradecemos su atención y le solicitamos mantenerse atento al cumplimiento de lo prometido por Sencia. Informamos a nuestra hinchada que la venta de boletería continuará habilitada y se mantendrá activa hasta el día en que sea reprogramado oficialmente el encuentro”, agrega el comunicado.

Santa Fe permitirá el ingreso de hinchas visitantes en la tribuna de norte y oriental norte. La afición de Atlético Nacional ya había agotado gran parte de las entradas, que seguirán vigentes hasta el día del partido.

Otros dos partidos aplazados

El Estadio El Campín estará cerrado por unos días mientras terminan las adecuaciones hechas por Sencia y se muestran mejorías tangibles en el césped.

Millonarios no podría jugar contra Deportivo Pereira la próxima semana, mientras que Fortaleza tendrá que decidir si recibe al América de Cali en el Estadio Metropolitano de Techo o también aplaza ese compromiso en busca de ganar más dinero en boletería.

Este mes hay un concierto programado en el Estadio El Campín. El 28 de diciembre se presentarán varios artistas de la música popular y ocuparán la gramilla durante dos días como mínimo.

