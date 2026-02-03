Deportes

Así reaccionó la Conmebol al mal estado de la cancha en El Campín: este fue su mensaje

Santa Fe y Millonarios quedaron contra las cuerdas faltando pocos días para el inicio de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Conmebol lanzó advertencia a los clubes bogotanos.
Conmebol lanzó advertencia a los clubes bogotanos. Foto: @C8Benavides // Getty Images

Independiente Santa Fe y Millonarios están más preocupados que nunca por el mal estado de la cancha en El Campín. Las intensas lluvias han hecho estragos en la gramilla del estadio, aunque también se generó polémica la cantidad de conciertos y la inversión hecha para su tratamiento.

Daniel García, director del IDRD, se pronunció al respecto y aseguró que este martes harán una visita técnica para verificar el estado de la cancha.

“Sencia tiene la obligación de mantener la cancha al menos en el mismo estado en el que la recibió, de lo contrario habrá sanciones contempladas en el contrato”, aseguró el funcionario.

Los últimos dos partidos disputados en El Campín han provocado críticas contra Sencia, empresa encargada de la administración del estadio actual y la construcción del nuevo escenario.

Confirmado el equipo que está muy cerca de fichar a James Rodríguez: "Negociaciones avanzadas"

Anuncio oficial de la FIFA pone feliz a Jhon Jáder Durán: Infantino le arregló el caminado

Directv, Win, RCN y Caracol Televisión se repartieron los partidos del Mundial 2026: así quedó la tabla completa

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el "acuerdo con Huracán"

Conmebol tomó decisión final para Nacional vs. Millonarios de Sudamericana: todo quedó definido

Por plata, Conmebol daría 'ventaja' a Nacional vs. Millonarios para el partido de Copa Sudamericana: hay molestia

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Los dos equipos de la capital se han visto perjudicados por esta situación: Santa Fe empató contra Deportivo Pereira (2-2) y Millonarios no pudo contra Independiente Medellín (0-0) en un partido que se tuvo que completar el lunes por condiciones climáticas.

Bogotá. Enero 28 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportivo Pereira, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 3, en el Estadio Nemesio Camacho el Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Así estaba la cancha antes de partido de Santa Fe vs. Pereira. Foto: Cristian Bayona

Conmebol lanza advertencia

La preocupación de los hinchas llegó hasta oídos de la Conmebol, que revisó las imágenes de los últimos partidos y lanzó una advertencia a los clubes que actúan como local en el Estadio El Campín.

“Conmebol ya expresó su preocupación por las imágenes que evidencian el estado de la cancha de El Campín”, indicó el periodista Felipe Sierra.

El ente rector del fútbol sudamericano tomará medidas sancionatorias, en caso que no se cumplan con los parámetros de la gramilla. “Advirtieron que así no podrán disputarse partidos de Libertadores o Sudamericana”, agregó Sierra.

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

La sanción establecida en el reglamento de la Conmebol asciende a los 10.000 dólares y puede ser peor si se comprueba el caso omiso por parte de los clubes anfitriones.

Millonarios debe vencer a Atlético Nacional para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero Santa Fe ya tiene tres partidos asegurados en condición de local por Libertadores.

La Federación Colombiana de Fútbol “ya toma cartas en el asunto” para garantizar que todos los partidos se disputarán en las mejores condiciones para los equipos que vengan de visita al país.

Protesta de Acolfutpro

Sencia no solo ha recibido reclamos por parte de la hinchada, sino también de los protagonistas. Hugo Rodallega, Andrés Llinás, Andrés Mosquera Marmolejo y Rodrigo Contreras, entre otros, se manifestaron por el mal estado de la cancha.

A través de un comunicado oficial, el sindicato de futbolistas colombianos (Acolfutpro) manifestó su rechazo por las condiciones en las que se vienen jugando los partidos en El Campín.

El césped presenta irregularidades graves, deterioro evidente y fallas en el drenaje que ponen en riesgo la salud y la integridad física de quienes allí desarrollan su labor. No es aceptable que el sitio de trabajo de los futbolistas esté sometido a estas condiciones, más aún cuando en los últimos meses se ha permitido la realización de numerosos conciertos y espectáculos sin adoptar las medidas preventivas adecuadas para impedir el deterioro del campo de juego”, apuntaron en un comunicado.

