El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para febrero. Además, destacó cuándo podría dejar de llover en el país.

En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se identificó abundante nubosidad en el país con lluvias entre moderadas y fuertes, inclusive acompañadas de tormentas eléctricas en el centro y suroccidente del mar Caribe nacional y en amplias áreas del sur de Cesar y Bolívar, así como en Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

Reporte del clima de las próximas 24 horas. Foto: Ideam

De igual manera, se evidenciaron lluvias ligeras y dispersas en el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, sur de Huila, occidente de Arauca, Casanare, Meta, suroccidente de Vichada, Caquetá, Putumayo y Vaupés. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observaron precipitaciones ligeras y ocasionales.

“Para la tarde y noche de hoy domingo se estiman precipitaciones con posibilidad de acumulados medios a altos y descargas eléctricas, en algunos casos, en varios sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo y Vaupés. Posibles lloviznas en La Guajira, Atlántico, occidente de Arauca y Casanare, Meta, suroccidente de Vichada, Guaviare y Vaupés”, señala el Ideam.

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Por otra parte, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se advierten precipitaciones esporádicas a diferentes horas de la tarde; en la noche, predominará el tiempo seco.

¿Cuándo dejará de llover en el país?

La entidad señaló que febrero suele caracterizarse por una reducción de las precipitaciones en gran parte de la región Caribe y los Llanos Orientales; sin embargo, los modelos climáticos indican condiciones de lluvias por encima de lo normal para este mes.

Junto a esto, se destaca que en el sur de la región andina se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, mientras que en el centro de la región, especialmente en el Eje Cafetero, podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados.

Para la región amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca.

“Si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia. Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”, afirmó Jennifer Dorado, la nueva jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam.

Es relevante señalar que, en varias áreas del país, se habían experimentado largos periodos de sequía, por lo que las lluvias recientes ayudarán a restaurar los niveles de los cuerpos de agua en cada región.

Fuertes lluvias se presentarán en Bogotá. Foto: X: @Ambientebogota

¿Cuándo se presentaron las mayores precipitaciones en Bogotá y Medellín?

El Ideam señala que el martes 27 de enero se registraron las mayores precipitaciones del mes en Bogotá, con un acumulado cercano a los 52 milímetros en 24 horas, principalmente en el occidente de la ciudad.

Por su parte, en Medellín el miércoles 28 de enero se presentaron los mayores acumulados del mes, con valores cercanos a los 74 milímetros en 24 horas, también en el sector occidental.